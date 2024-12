- İmamın yanında namaz kılan Down sendromlu çocuğa müftüden hediye



Murat Şengi

MERSİN (İHA) - Mersin'de namaz kılan imamın yanına oturup ona eşlik eden, ardından imama sarılıp öperek camideki cemaati gülümseten 11 yaşındaki Down sendromlu çocuğa, ilçe müftüsü tarafından oyuncak ve top hediye edildi.

Silifke ilçesine bağlı Taşucu Mahallesi Reşadiye Camii'nde yaşanan olayda, Down sendromlu Emirhan Bayrak, bir yakını ile geldiği camide imamın yanında namaz kılmaya başladı. Namazın ardından imam Halil Erdem, yanına oturan çocuğa sarığını verdi. Bunun üzerine Emirhan Bayrak imama sarılarak öperken, ikilinin sohbeti cemaati gülümsetti. O anlar ise caminin güvenlik kamerasına yansıdı.

Yaşadığı olayı anlatan cami imamı Halil Erdem, "O gün namazı Emirhan kardeşimizle kıldık. Selam verdiğimde yanımda olduğunu fark ettim. Sarığı kendisine verince çok mutlu olduğunu gördüm. Sarılıp öpmesi de cemaatin çok hoşuna gitti. Güzel, iç ısıtan bir görüntü oluşturdu. Onlar bize Rabbimizin emaneti. İnsanları mutlu etmek bu kadar kolay" dedi.

Öte yandan, olayın duyulmasının ardından İlçe Müftüsü Mehmet Seri Doğru, Down sendromlu Emirhan Bayrak'ı evinde ziyaret etti. Doğru, bir süre sohbet ettiği Emirhan'a oyuncak ve top hediye etti.