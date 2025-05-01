Mersin’de D-400 Karayoluna çıkan bir grup at yolu adeta birbirine kattı.

Merkez Akdeniz ilçesi Huzurkent Mahallesi’nde, Adana-Mersin istikametine giden ve nereden geldiği öğrenilemeyen bir grup at, D-400 Karayolunda adeta dört nala koşarak trafiği karıştırdı. Işıklarda bekleyen sürücüler atları görünce şaşkına dönerken, atlar araçların arasında karayolunda koşmaya devam etti. Bu sırada atlardan birini yakalayan vatandaşlar atı bağlayarak su verdi.

Eyüp Can adlı şahıs, bir grup atın yolun ortasında deliler gibi koştuğunu, arabaların arasında gittiğini, araçlara zarar vereceklerini söyledi. Mersin istikametine giden atların nereden geldiği merak konusu oldu.