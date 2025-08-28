Manisa İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Alaşehir’de düzenlenen operasyonda 5 adet ruhsatsız tabanca ve 94 adet tabanca fişeği ele geçirildi.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Alaşehir İlçe Jandarma Komutanlığı, KOM ve İstihbarat Şube ekipleri tarafından 27 Ağustos 2025 günü ilçede 5 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda 5 adet ruhsatsız tabanca ve 94 adet tabanca fişeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA