Antalya Büyükşehir Belediyesi Evde Sağlık Hizmetleri Birimi ile bakıma muhtaç vatandaşların yanında olmaya devam ediyor. Öncelikli olarak yaşlı, kronik hasta ve engellilere hizmet veren birim, 2025 yılı Ocak-Ağustos döneminde bin 173 yeni hasta kaydı yaparak bu süreçte toplam 10 bin 665 hastaya evde sağlık hizmeti sundu.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı, ücretsiz Evde Sağlık Hizmeti ile engelli, yaşlı ve yatalak durumda olan vatandaşların yanında olmaya devam ediyor. Doktor, hemşire, fizyoterapist ve bakım personeli tarafından evlerinde ziyaret edilen hastalara; sonda takılması, şeker-tansiyon ölçümü, diş muayenesi, öz bakım ve yaşam alanı temizliği gibi hizmetler veriliyor. Ayrıca ihtiyaç duyulan tıbbi malzemeler de ücretsiz olarak temin ediliyor. Hastanede müdahale gerektiren durumlarda ise hastalar nakil aracı ile güvenli şekilde sağlık kuruluşlarına ulaştırılıyor.

10 bin 665 hastaya evde sağlık ve bakım hizmeti verildi

Evde Sağlık Hizmetleri Birim Sorumlusu Hande Yalınlar, Antalya’da yaşayan ekonomik olarak dezavantajlı hasta, yaşlı ve engelli bireylere kapsamlı evde sağlık hizmeti sunduklarını belirtti. Hande Yalınlar, "Hastalarımıza evlerinde ve aile ortamlarında doktor muayenesi eşliğinde hemşirelik hizmetleri, diş tedavisi, fizyoterapi, bakım elemanı desteği ve banyo hizmeti veriyoruz. Yatağa bağımlı olup hastaneye gitmekte zorlanan hastalarımızı nakil araçlarıyla güvenli bir şekilde ulaştırıyoruz. Yürüyebilen hastalarımıza ise yardımcı personel eşliğinde hastane servisi hizmeti sunuyoruz" dedi. 2025 Ocak ayından Ağustos ayına kadar gerçekleştirilen çalışmalara ilişkin bilgi veren Yalınlar şunları söyledi: "Bu süreçte bin 173 yeni hasta tespit ettik. Hemşirelerimiz 10 bin 665 ev ziyareti gerçekleştirdi. 5 bin 240 hastamıza nakil ve hastane servisi sağladık. 681 hastamıza fizyoterapi, 323 hastamıza diş tedavisi uyguladık. Ayrıca 2 bin 680 kişiye banyo ve bakım elemanı hizmeti sunduk" diye konuştu.