Kepez Belediyesi Sağlık Merkezi, 20-26 Kasım Diş Sağlığı Haftası etkinlikleri kapsamında belediyenin Nasreddin Hoca Kreş ve Gündüz Bakımevleri öğrencilerini diş sağlığı konusunda bilgilendirdi.

Kepez Belediyesi Sağlık Merkezi tarafından 20-26 Kasım Diş Sağlığı Haftası etkinlikleri kapsamında, Nasreddin Hoca Kreş ve Gündüz Bakımevleri öğrencilerine ağız ve diş sağlığı eğitimi verildi. Çocuklara özel hazırlanan sunumda; Dt. Şule Çiçek ve Dt. Meliha Şimşek Görgülü, çocuklara diş çürüğünün ne olduğu, çürük oluşumunu önlemek için neler yapılması gerektiği, doğru diş fırçalama teknikleri ve sağlıklı beslenme alışkanlıkları gibi önemli bilgiler aktardı. Ağız ve diş sağlıyla ilgili bilgiler çocukların ilgisini çeken eğlenceli ve öğretici yöntemlerle anlatıldı. Etkinlik boyunca minikler sunumu büyük bir dikkatle izlerken, merak ettikleri soruları da diş tabiplerine yönelttiler.

Kepez Belediyesi Sağlık Merkezi, 20-26 Kasım Diş Sağlığı Haftası etkinlikleri çerçevesinde belediyenin Şefkat ve Huzurevi'nde de büyüklere diş sağlığı taraması hizmet verdi.