AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mustafa Demir, partilerinin belediyecilik anlayışını değerlendirerek, "Bizim belediyeciliğimizde reklam ve algı belediyeciliği yoktur. Başka partilerin belediyeciliğiyle asla mukayese edilmez" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mustafa Demir, AK Parti Karabük İl Başkanlığını ziyaret etti.

Ziyaretin ardından partililerle yapacağı toplantı öncesinde gazeteciler konuşan Demir, siyasetlerinin ‘insan’ odaklı olduğunu belirterek, "Cumhurbaşkanımızın 24 yıl önceki açılışta ön plana çıkan iki tane konuşması vardı. ‘AK Parti’yi millet kurdu.’ AK Parti aslında bu milletin, kendi ülkesinin geleceğiyle ilgili beklentilerini gerçekleştirmek üzere, milletin duasıyla ve milletin beklentisiyle kuruldu. Sayın Cumhurbaşkanımızın o günkü sözü şuydu: ‘Biz sadece tabelasını açtık.’ Bakın, o günden bugüne o ruhla, o niyetle, o gayretle yolumuza devam ediyoruz. Bundan sonra da milletimiz için, takatimizin sonuna kadar mücadeleden asla vazgeçmeyeceğiz" dedi.

"Dünya lideri Cumhurbaşkanımız, nerede bir gözyaşı görse onu silmeyi, nerede bir acı duysa onu dindirmeyi kendine vazife edinmiştir" diyen Demir, "Liderimiz, Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan, bu duruşuyla sadece kendi milletimizin değil, sadece kendi sınırlarımız içerisindekilerin değil, aynı zamanda tüm dünyadaki mağdurların, mazlumların, mahrumların ve masumların ümidi hâline gelmiştir. Bizler, işte bu mazlumların yanlarında olduğumuz kadar güçlüyüz. Bizler, hakkın ve haklının yanında bulunduğumuz kadar büyüğüz. Bugün eğer ülkemiz uluslararası ilişkilerde bölgesel bir güç ise, eğer bugün ülkemiz küresel anlamda bir aktör olma yolunda emin adımlarla yürüyorsa, bunun tek nedeni Sayın Cumhurbaşkanımızın bu hususiyetleri ve bu özelliğinden kaynaklanmaktadır" ifadelerini kullandı.

Demir, "Bizim AK Parti olarak siyasette temel dayanağımız, Sayın Cumhurbaşkanımızın 1994 yılındaki İstanbul’daki belediyecilik anlayışı ve belediyede yaptığı çalışmaların esasını temsil etmesidir. Dolayısıyla bizim neşet ettiğimiz yer, yerel yönetimlerdir. Onun için biz, bu yerel yönetimleri 1994’ten bugüne kadar hangi düşünceyle yaptıysak, hangi şuurla yaptıysak, hangi dava düşüncesiyle, dava bilinciyle yaptıysak inşallah bundan sonra da geliştirerek devam ettireceğiz" diye konuştu.

"Algı ve reklam belediyeciliğimiz yoktur"

AK Parti’nin belediyecilikte ‘algı ve reklam’ yerine ‘hakikat’i esas aldığını aktaran Demir, şunları söyledi: "Bizim temel hedefimiz, şehirlerimizde yaşayan vatandaşlarımızın refahına, mutluluğuna katkıda bulunmaktır. Bizim belediyeciliğimiz başka partilerin belediyeciliğiyle asla mukayese edilmez. Bizim belediyeciliğimiz makam-mevki belediyeciliği değildir. Bizim belediyeciliğimiz masa belediyeciliği değildir. Bizim belediyeciliğimiz saha belediyeciliğidir. Bizim belediyeciliğimizin temelinde insanlara hizmet etmek gayreti vardır. Bizim belediyeciliğimizde algı ve reklam belediyeciliği yoktur. Bizim belediyeciliğimizde hakikat belediyeciliği vardır. Biz görüyoruz, diğer belediyeleri de görüyoruz. Özellikle CHP’li belediyelerin yaptıklarını hepimiz artık görüyoruz. Dolayısıyla hiçbir partinin belediyeleriyle mukayese edilmeyecek olağanüstü başarılar üzerine inşa edilmiş bir yerel yönetimler anlayışımız vardır. AK Parti belediyeleri bugüne kadar hizmetin, güvenin, vizyonun ve gönül belediyeciliğinin temsilcileri olarak sürdürmüştür."

AK Partili belediyelerin yaptıkları hizmetlerin şeffaf bir şekilde yapıldığının altını çizen Demir, "Bakın, belediye bütçelerinin; milletin alın teriyle biriktirip bu belediyelere ve kamuya devrettikleri bu bütçeleri, milletin refahı ve mutluluğu için üretime, projelere dönüştürürken sonuna kadar şeffaf olarak yapıyoruz. Biz, bu milletin her kuruşunun hesabını hem süreç içerisinde veriyoruz hem de sonuna kadar herkesin önünde vermekle sorumluluk bilinciyle gerçekleştiriyoruz. Bizim belediyelerimiz bunu yaparken üretendir, çalışkandır ve vatandaşıyla birlikte bunu gerçekleştirir ve vatandaşının hiçbir talebini karşılıksız bırakmaz" şeklinde konuştu.

"AK Parti’ye geçişlerde kriterlerimiz var"

Diğer partili belediyelerden AK Parti’ye geçiş yapılması noktasında da değerlendirmelerde bulunan Demir, "Basında ’transfer’ dediler. Bizim gündemimizde AK Parti’de ’transfer’ diye bir kelime yok. Gündemimizde öyle bir konu yok. Biz buna ’bütünleşme’ diyoruz. Yani bu, Türkiye Yüzyılı vizyonuyla Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu yürüyüşe katılmak isteyen arkadaşlarımız var. Diğer partilerden belediyeler var. Ancak ’Sizin burada bir kriteriniz var mı?’ diye çok sık soruluyor. Şüphesiz kriterimiz var. Yani bir istişare merkezimiz var; bu tür taleplerin değerlendirildiği, çalışmalarının yapıldığı ve Sayın Cumhurbaşkanımıza arz edildiği bir mekanizma bulunuyor.

Tüm bu aşamalardan olumlu olarak geçilirse, istişareler olumlu sonuçlanır ve Cumhurbaşkanımıza arz edildikten sonra kabul görürse, arkadaşlarımızın AK Parti Yerel Yönetimler yürüyüşüne katılmasını tabii ki arzu ederiz. Ancak bu süreci tamamlayamayan belediyeler de olabiliyor.