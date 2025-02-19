Manisa’nın Alaşehir ilçesinde ’Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticaretinden’ 1 kişi tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Alaşehir Büro Amirliği tarafından yapılan sokak çalışmaları kapsamında fiziki takip sonucu Şeyh Sinan Mahallesi’nde yapılan ara yakalamada yakalanan şüpheli,

M.D. (34) isimli şahsın üzerinde ve otomobilinde yapılan aramalarda 5 adet sentetik ecza hapı, 4 fişek metamfetamin, 1 adet ruhsatsız 7.65 tabanca ve tabancaya ait 1 adet mermi, 1 adet av tüfeği ve 2 adet tüfek fişeği ve 1 adet bıçak ele geçirildi. M.D. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.