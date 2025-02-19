Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sarıgöl Meslek Yüksek Okulu Müdürü Ercan Oyan beraberindeki idari ve akademik kadroyla birlikte Sarıgöl Kaymakamı Halil Dalak’ı makamında ziyaret ederek çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Sarıgöl Meslek Yüksek Okulu Müdürü Ercan Oyan, müdür yardımcısı, yüksekokul sekreteri ve öğretim üyeleri 2024-2025 Akademik Yılı Bahar Dönemi açılışı sebebiyle Kaymakam Halil Dalak’ı makamında ziyaret ederek Meslek Yüksek Okulunun çalışmaları hakkında bilgiler verdi.

Sarıgöl Kaymakamı Halil Dalak ziyaretlerinden dolayı Meslek Yüksek Okulu Müdürü Ercan Oyan ve ekibine teşekkür ederek, "2024-2025 Akademik Yılı Bahar Döneminde tüm akademik kadroya ve öğrencilere başarılar dilerim." dedi.