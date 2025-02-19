TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Nagoya şehrindeki Gifu Fatih Camii ve Tsushima Ayasofya Camii derneklerini ziyaret ederek Türk vatandaşlarıyla bir araya geldi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, resmi temaslarını sürdürdüğü Japonya’da, Nagoya şehrindeki Gifu Fatih Camii ve Tsushima Ayasofya Camii derneklerini ziyaret ederek Türk vatandaşlarıyla bir araya geldi. Vatandaşların talep ve önerilerini dinleyen Kurtulmuş, kendisine sevgi gösterisinde bulunan çocuklarla yakından ilgilendi, ellerindeki farklı spor kulüplerine ait formalara da imza atarak, çeşitli hediyeler verdi. Kurtulmuş, Tsushima Ayasofya Camii’ni ziyarette yaptığı konuşmada, Japonya Temsilciler Meclisi Başkanı Fukushiro Nukaga’nın davetli olarak Japonya’ya geldiklerini, verimli görüşmeler ve ziyaretler gerçekleştirdiklerini belirtti.

Japonya’nın Nagoya şehrinde de çeşitli ziyaretler ve programlara katıldıklarını dile getiren Kurtulmuş, Türkiye’den binlerce kilometre uzaklıktaki Türk vatandaşlarıyla bir araya gelmekten memnuniyet duyduğunu söyledi.

Tsushima Ayasofya Camii’nin inşasında emeği geçenleri de tebrik eden Kurtulmuş, Türk vatandaşlarının buradaki birlik ve beraberliklerinin sürmesi temennisini dile getirdi.

"Birlik beraberliği olmayan bir topluluğun uzun süre kalıcı işler yapması mümkün değildir"

Dünyanın dört bir tarafına yayılmış olan Türk toplumunun en önemli vasfının, birlik içerisinde hareket etmesi olduğunu söyleyen Kurtulmuş, açıklamasını şu şekilde sürdürdü:

"Mutlaka birlik beraberlik içerisinde ortak hedeflere doğru yönelmemiz lazım. Farklılıklarımız olacak; bu farklılıklarımızı bir zenginlik olarak kabul edeceğiz. Ama bu farklılıkları bir ayrılık vesilesi haline dönüştürmeyeceğiz. Ortak paydamızda buluşarak aynı milletin evlatları, aynı medeniyetin çocukları olduğumuz bilinciyle müştereken yolumuza devam edeceğiz. Birlik beraberliği olmayan bir topluluğun uzun süre kalıcı işler yapması mümkün değildir. Birlik beraberliği destekleyen en önemli unsur ise kimliktir. Kimliğimizi ortaya koymak, kendi kültürel değerlerimizi ortaya koymak, milli hassasiyetlerimizi, hususiyetlerimizi, göreneklerimizi bizden sonraki nesillere de çok sağlam bir şekilde aksettirmek için mücadele etmemiz lazım. Ayrıca sadece gördüklerimizle yetinmek de bizim için yeterli olmaz. Sahip olduğumuz medeniyet birikimimizi daha ileriye götürebilmek için evrensel değerlerle kendi medeniyet perspektifimizi bütünleştirmemiz lazım."

Birliğine ve kimliğine sahip olan toplulukların güçlü bir gelecek kurmasının mukadder olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, "Geleceğimiz, çocuklarımızdır. Öncelikli amacınız, çocuklarınızın, torunlarınızın, gelecek nesillerin iyi yetişmesi, iyi birtakım imkânlara sahip olması; vatanına, milletine ve insanına faydalı bireyler haline gelmesi için mücadele edebilmek olmalıdır" ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin, milleti ve devletiyle, ancak el ele vererek ortak hedeflere yürüyebileceğinin farkında olduklarını, devletin bütün kurumlarının, devlet adına burada görev yapanların hem kapılarının hem de gönüllerinin vatandaşlara açık olduğunu söyleyen Kurtulmuş, "El ele, gönül gönüle vererek sizin bir eksiğiniz, bir ihtiyacınız varsa mutlaka beraber halledeceksiniz. Ben ve milletvekili arkadaşlarım inanın ki sırf sizi görmek, sizinle beraber, sizin dertlerinizi dinlemek, sizin tavsiyelerinizi, sizin fikirlerinizi duymak için buraya kadar geldik. Biz artık Türkiye olarak dünyada güçlü ülkelerden birisinin vatandaşlarıyız. Sözü kıymetli, sözünün tesiri etkili olan bir ülkenin çocuklarıyız. Daha ileriye gideceğiz" açıklamasını yaptı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, birlik beraberlik içerisinde ortak hedeflere doğru yönelmek gerektiğini belirterek, "Farklılıklarımız olacak; bu farklılıklarımızı bir zenginlik olarak kabul edeceğiz. Ama bu farklılıkları bir ayrılık vesilesi haline dönüştürmeyeceğiz" dedi.