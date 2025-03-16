Alanya Kent Konseyi Gençlik Meclisi tarafından düzenlenen "Yerel Yönetimler 101" eğitim programı yoğun katılımla gerçekleştirildi. Program, gençlerin yerel yönetim süreçlerine dair farkındalıklarını artırmayı ve kent yönetiminde daha aktif olmalarını hedefliyor.

Antalya’nın Alanya Belediyesi Meclis Salonu’nda düzenlenen eğitim sırasında konuşmacılar, kendi uzmanlık alanlarındaki önemli konuları aktardı. Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Servet Ünlü, büyükşehir belediyelerinin görev, yetki, sorumluluklarını ve tarihçesini anlattı. Ünlü, gençlere belediyenin şeffaflığından söz ederek belediye sayfasından faaliyet raporlarını incelemelerini önerdi. Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Murat Levent Koçak ise ilçe belediyelerinin yetkileri ve sorumlulukları üzerine yaptığı konuşmasında, "İlçe belediyeleri halkla en yakın temas halinde ve insanın tüm ihtiyacından sorumludur" ifadelerini kullandı. "Birlikte yönetiyoruz, birlikte güçlüyüz" diye konuşan Alanya Kent Konseyi Başkanı Nurhan Özcan da, kent konseylerinin işleyişi ve yerel yönetimlerde katılımcılığın önemini vurguladı.

"Yoksulluğun yönetilmesi değil çözülmesi gerekir"

Alanya Belediye Başkan Danışmanı Faruk Konukçu, belediyelerin sosyal politikaları ve bu politikaların toplumsal etkileri üzerine yaptığı konuşmada, "Yoksulluğun yönetilmesi değil çözülmesi gerekir. Belediyenin sosyal politikaların önceliği yoksullukla mücadeledir. Türkiye’nin en başarılı Etüt Merkezleri arasında yer alan etüt merkezilerimizde ücretsiz olarak; hedefi ve hayali olan öğrencilere destek oluyoruz. Ayrıca yine ücretsiz olarak belediyenin spor imkanlarından yararlanılıyor. Her hafta kırsala sağlık taraması düzenliyoruz. Sosyal politika çalışmalarımızla bu kentin engellilerinin kimseye ihtiyacı olmadan rahatça yaşayabileceği bir kent olmasını sağlayacağız" dedi.

"Gençler için gençlerle çalışıyoruz"

Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Hizmetleri Şube Müdürü Hayat Ekici Gürkan da, yerel yönetimler ve gençlik çalışmaları konusuna değindi. Gürkan, "Gençler için Gençlerle çalışıyoruz temasıyla çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Antalya Büyükşehir Belediyesi, gençlik politikalarını 5 yıllık stratejik plana dahil etti. Gençlik tesisleri, gençlik hizmetleri ve burs desteği yürüttüğümüz çalışmalarımız arasında yer alıyor" dedi. Eğitim kapsamında gençler, soru ve görüşleriyle aktif bir katılım sağlarken, yerel yönetimlere dair birçok bilgi sahibi oldu.