Manavgat Belediyesi, Ramazan Bayramı öncesinde kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşlara yönelik ücretsiz kuaför hizmeti sundu.

Sosyal belediyecilik anlayışıyla çalışmalarını sürdüren Manavgat Belediyesi, bayram öncesi vatandaşların kişisel bakım ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla harekete geçti. Bu kapsamda oluşturulan dört ayrı ekip, ilçeye bağlı kırsal mahalleleri ziyaret ederek özellikle yaşlılar ve çocuklara ücretsiz saç kesimi hizmeti verdi.

Kuaför ekipleri vatandaşlarla birebir ilgilenerek bayrama daha bakımlı ve mutlu girmelerine katkı sağladı. Gün boyu süren kuaför hizmetinden çok sayıda vatandaş faydalandı. Gerçekleştirilen ziyaretlere Manavgat Belediye Başkan Vekili Av. Mehmet Çiçek de katıldı. Vatandaşlarla bir araya gelen Çiçek, mahalle sakinleriyle sohbet ederek, 'Manavgat Belediyesi olarak özellikle kırsal mahallelerimizde yaşayan vatandaşlarımızın bayrama daha mutlu girmeleri için bu hizmeti hayata geçirdik. Büyüklerimizin hayır dualarını almak, çocuklarımızın yüzündeki tebessüme vesile olmak bizim için en büyük mutluluk. Sosyal belediyecilik anlayışıyla her zaman vatandaşlarımızın yanındayız' ifadelerini kullandı.

Manavgat Belediyesi, Ramazan ayı boyunca ilçenin farklı mahallelerinde vatandaşlarla bir araya gelmeye ve sosyal belediyecilik anlayışıyla çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor.