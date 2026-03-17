Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde ağır tonajlı kamyonların yol açtığı deformasyonlar nedeniyle ana güzergâhlarda asfalt bakım çalışmalarının başlatıldığı bildirildi.

Zonguldak Valiliği öncülüğünde İl Özel İdaresi koordinasyonunda bayram öncesi yol bakım ve asfalt onarım çalışmalarına başlandı. Ereğli Limanı ve askeri liman sahasına yönlendirilen ağır tonajlı araçların Alaplı ile Gümeli-Altı güzergâhı arasında kullandığı ana yollarda düzenli bakım yapılacağı belirtildi.

Emrullah Varolgüneş, 'Zonguldak Valiliğimiz öncülüğünde, İl Özel İdaresi koordinasyonunda, asfalt malzemesi firmamıza ait olmak üzere çalışmalarımızı başlatmış bulunuyoruz. Liman sahasındaki yoğun çalışmaların ekim ayında tamamlanmasını öngörüyoruz. Bu süreçte firma olarak bayram öncesi ve sonrası olmak üzere her ay düzenli yol bakım çalışması yapacağız.'

Yetkililer ayrıca yaz aylarında oluşan tozlanmayı önlemek amacıyla arasöz (sulama) araçlarıyla ana hatlarda düzenli sulama yapılacağını, güzergâh boyunca hız sınırı uyarı levhalarının da yerleştirildiğini ifade etti.

Kış şartları nedeniyle bakım çalışmalarının geciktiğini belirten firma yetkilileri, bundan sonraki süreçte yolların her ay periyodik olarak bakımının yapılacağını vurguladı.