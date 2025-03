Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu Kadim Adalet Bakanı-AK Parti Grup Başkanvekili ve AK Parti Gaziantep Milletvekilli Abdul Hamit Gül’ün katılımları ile birlikte Gaziantep Üniversitesi Yurtlarında kalan öğrencilerle sahurda bir araya geldi.

Ezogelin Kız Öğrenci Yurdu ve Ümmü Gülsüm Erkek Öğrenci Yurdu’nda düzenlenen programlarda öğrencilere mangal yapılırken, ayrıca kavurma ve nohut ikramında bulunuldu. İki ayrı günde düzenlenen programa Kadim Adalet Bakanı-AK Parti Grup Başkanvekili ve AK Parti Gaziantep Milletvekilli Abdul Hamit Gül, Bünyamin Bozgeyik, Mesut Bozatlı, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu katıldı. Sahur programında öğrencilerle sohbet edilip gençlerin istek ve taleplerini dinledi. Etkinlik sırasında birlik ve beraberlik vurgusu yapılırken, öğrenciler sıcak bir ortamda yemeklerini yiyip halay çektiler.

"Gençlerimiz bizlere emanet"

AK Parti Grup Başkanvekili ve AK Parti Gaziantep Milletvekilli Abdul Hamit Gül, gençlerin her zaman yanında olduklarını belirterek, "Gençlerimizle bir arada olmaktan çok mutluyuz. Değerli Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu’na böyle bir program düzenlediği için çok teşekkür ediyorum. Sizleri görmek bizlere büyük mutluluk veriyor. Biz sizlerin yanına bir arkadaş kimliğiyle geldik. Bizden talepleriniz varsa bunları dinlemeye geldik. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan gençlerimiz için her zaman en iyisini yapma konusunda önemli projeler ve çalışmalar yapıyor. Bizlerde her zaman sizlerin taleplerini yerine getirmek için yanınızdayız" dedi.

"Ülkemiz gençlerimizin omuzlarında yükselecek"

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu Türkiye Yüz Yılını şekillendirecek olan kişilerin gençler olduğunu belirterek, "Ramazan demek paylaşmak demek kardeşlik demek. Başı Rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem azabından kurtuluş olan bu mübarek ay hepimize hayırlı olsun. Öğrencilerimiz bizler için çok kıymetlisiniz. Ülkemizin bugünü ve yarınısınız. Öğrenci kardeşlerimizi çok seviyoruz. Sizlerin hayatını kolaylaştırmak bizim için çok önemli. Bunun için de ekip olarak geçe gündüz demeden çalışıyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde Türkiye Yüz Yılı’nı gerçekleştirecek gençler sizlersiniz. İnanıyorum ki önümüzdeki on yıl içerisinde Türkiye çok farklı bir noktaya gelecek. Ülkemiz on yıl içerisinde ilk üç devlet arasına girecektir. Bunu da gerçekleştirecek olan siz gençlersiniz. Gençlerimiz ile birlikte geleceğe çok daha güçlü bakıyoruz. Bunun içinde üniversitede kendinizi çok iyi yetiştirmenizi istiyoruz. Mutlaka kültür sanatla ve en az bir spor dalıyla uğraşın. Ayrıca mutlaka bir yabancı dil öğrenin. Ben gençlerimize güveniyorum. Geleneksel hale gelen sahur programımızı önümüzdeki yıllarda da devam ettireceğiz" dedi.

Programa katılan öğrenciler Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu’nun kendilerinin her zaman yanında olduğunu ve verdiği tüm sözleri yerine getirdiğini ifade ederek Başkan Tahmazoğlu’na teşekkür ettiler.