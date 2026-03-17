Antalya Muratpaşa Belediyesi, Down sendromlu bireylere yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla Engelsiz Kafe'de anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı.

Muratpaşa Belediyesi'nin engelli bireyler ve ailelerine yönelik sosyal destek çalışmalarını yürüttüğü Engelsiz Kafe'de düzenlenen etkinlikte, Down sendromlu bireyler ve aileleri bir araya geldi. Gün boyunca gerçekleştirilen çeşitli etkinlik ve aktivitelerle katılımcılar hem keyifli vakit geçirdi hem de sosyal etkileşim imkanı buldu. Etkinlik kapsamında katılımcılar, tabak boyama atölyesinde bir araya gelerek renkli çalışmalar gerçekleştirdi. Boyanan tabaklar bir araya getirilerek dev çiçek figürlerine dönüştürüldü. Ortaya çıkan bu özgün çalışmalar, Engelsiz Kafe'nin bahçesine yerleştirildi. Buluşmada, Down sendromlu bireylerin sosyal hayata aktif katılımının önemi vurgulanırken, toplumda farkındalığın artırılmasına yönelik mesajlar öne çıktı.