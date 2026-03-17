Antalya'da jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda çeşitli miktarda uyuşturucu madde ve üretim ekipmanı ele geçirildi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda uyuşturucuyla mücadele kapsamında Aksu ilçesinde çalışma yürüttü. Bu kapsamda T.D. isimli şüphelinin ikametinde ve serasında yapılan aramalarda, 243 gram skunk, 5 saksı içerisinde yetiştirilmiş skunk, 1 hassas terazi, 1 iklimlendirme çadırı, 2 LED ışıklandırma sistemi, 1 termometre, 2 folyo havalandırma hortumu ve 1 vantilatör ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.