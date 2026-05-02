Amed Sportif Faaliyetler'in Trendyol Süper Lig'e yükselmesi, Antalya'da yaşayan taraftarları tarafından coşkuyla kutlandı.

Trendyol 1. Lig'de sezonu ikinci sırada olmayı garantileyerek Süper Lig'e yükselen Amed Sportif Faaliyetler'in başarısı, Antalya'da da büyük sevinçle karşılandı. Kentte yaşayan Amed Sportif Faaliyetler taraftarları, bir araya gelerek tezahüratlar eşliğinde kutlama yaptı. Kutlamalara katılan taraftarlardan Muhammed Akalan, yaşadıkları mutluluğu dile getirerek, 'Çok güzel bir duygu. Şampiyonluğumuzu da aldık. İnşallah Allah'ın izniyle bütün maçlara aynı coşkuyla katılmayı hedefliyoruz, zirvedeyiz' dedi.

Taraftarlar, takımlarının bayraklarıyla uzun süre kutlama yaparken, renkli görüntüler oluştu. Taraftarlar, takımlarını Süper Lig'de de yalnız bırakmayacaklarını ifade etti.