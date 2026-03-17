Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen ilkbahar dönemi şap ve brusella aşılama ile küpeleme çalışmaları il genelinde devam ediyor.

Çalışmalar kapsamında büyükbaş hayvanlara şap ve brusella aşıları uygulanırken, buzağılara küpe takılarak kayıt altına alma işlemleri de gerçekleştiriliyor.

Sahada görev yapan veteriner hekimler, hayvan sağlığının korunması, verim kayıplarının önlenmesi ve yetiştiricilerin emeğinin güvence altına alınması amacıyla il genelinde çalışmalarını sürdürüyor.