Erzurum Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nun, Ramazan ayına özgü hazırladığı çocuk oyunu 'İlk Orucum' büyük beğeni topladı.

İslami geleneklerin etkin bir iletişim diliyle anlatıldığı oyunu Zeynep Parlar yazdı, usta tiyatrocu Oktay Parlar yönetti. Nazlı Koyunoğullarından, Şerif Avcı, Tuğçe Köse, Mustafa Eltas, Can Kemal, Muhammed Enes Gedikli, Zehra Budak ve Meryem Baturalp'ın rol aldığı oyun, izleyicilerden tam not aldı. Sahne tasarımı Sinan Candan ve Evren Örs, ışık ve müzik tasarımı Orhan Üzer'e ait olan oyunun sahne amirliğini Fatih Tekin ve reji asistanlığını da Çağla Su Demir yaptı. Yönetmen Oktay Parlar, oyunla ilgili yaptığı değerlendirmede, 'Şehir Tiyatrosu olarak Ramazan ayına özgü çok güzel bir projeyi hayata geçirdik. Zeynep Parlar'ın kaleme aldığı oyunda İslam dinimizin en önemli öğretisi olan Orucun faziletini genç ve küçük dimağlara anlatmaya çalıştık. 'İlk Orucum' adlı oyunumuz çocuklarımızın beğenisini kazandı' dedi.