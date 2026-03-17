Antalya Ticaret Borsası öncülüğünde TOBB'un desteğiyle düzenlenen Yöresel Ürünler Fuarı YÖREX, Anadolu'nun yöresel zenginliğini Antalya'da buluşturuyor. 7 bölgenin kültürel ve ekonomik mirası 22-26 Nisan'da Antalya'da bir araya gelecek.

YÖREX, 22-26 Nisan tarihlerinde kapılarını açmaya hazırlanıyor. Antalya Ticaret Borsası öncülüğünde ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) desteğiyle düzenlenen Yöresel Ürünler Fuarı, bu yıl da coğrafi işaretli ürünleri, kalkınma ajanslarını, kadın kooperatiflerini ve yerel üreticileri ulusal ve uluslararası alıcılarla buluşturacak.

10 bin metrekarede Anadolu turu

Antalya'da düzenlenecek YÖREX, Anadolu'nun dört bir yanından gelen yöresel ürünleri ANFAŞ'ta 10 bin metrekare alanda buluştururken, üreticilere yeni pazarlar ve iş birlikleri oluşturma imkanı sunacak. Fuarda, yerel üretimin gücü tanıtılırken aynı zamanda yöresel değerlerin ekonomik değere dönüşmesi hedefleniyor.

YÖREX'e ilgi sevindirdi

YÖREX'e her yıl olduğu gibi bu yıl da Türkiye'nin farklı şehirlerinden oda ve borsalar, kalkınma ajansları, üretici birlikleri, belediyeler ve kooperatifler katılacak. Fuarda Manisa'dan İstanbul'a, Isparta'dan Balıkesir'e, İzmir'den Bursa'ya, Nevşehir'den Düzce'ye, Samsun'dan Adana'ya, Kayseri'den Malatya'ya, Muğla'dan Sinop'a, Tokat'tan Afyonkarahisar'a Kastamonu'dan Burdur'a birçok şehirden katılımcılar yöresel ürünlerini sergileyecek. Antalya'nın ilçeleri de yöresel ürünleriyle YÖREX'te yerini alacak.

YÖREX yöresel ürünlerin vitrini

Ali Çandır, YÖREX'in yalnızca bir fuar olmadığını belirterek, 'YÖREX, Anadolu'nun üretim gücünü ve kültürel mirasını dünyaya tanıtan önemli bir platformdur. Coğrafi işaretli ürünlerimizin tanıtılması, üreticilerimizin yeni pazarlara ulaşması ve yerel ekonomilerin güçlenmesi açısından fuarımız büyük bir rol üstleniyor.'

Coğrafi işaretli ürünler ekonomiye değer katıyor

Türkiye'de coğrafi işaretli ürün sayısının 2010 yılından bu yana ciddi artış kaydettiğini belirten Ali Çandır, '2010 yılında 109 olan coğrafi işaretli ürün sayımız 1824'e çıktı. Başvurusu yapılan 837 ürünümüz de tescil bekliyor. Avrupa Birliği'nde tescilli ürünümüz 45 oldu. Yöresel ürünlerimiz kırsal kalkınma ve yerel ekonominin gelişimi için büyük önem taşıyor. YÖREX, coğrafi işaretli ürünlerin tanıtıldığı ve ticari değere dönüştüğü en önemli organizasyonlardan biri' diye konuştu.

YÖREX daveti

Başkan Ali Çandır, oda ve borsalar başta olmak üzere tüm kurumları, kalkınma ajanslarını, kooperatifleri ve üreticileri YÖREX'te stant açmaya davet ederek, fuarın yerel değerleri markaya dönüştüren güçlü bir buluşma noktası olduğunu vurguladı. Çandır, 'Anadolu'muzun eşsiz lezzetleri, el emeği ürünleri ve kültürel mirasını bu yıl da Antalya'da YÖREX'te buluşturacağız. Yerel üretimin gücünü tanıtmak ve yeni iş birlikleri kurmak isteyen tüm kurum ve üreticiler, bu büyük buluşmaya davet ediyoruz' diye konuştu.