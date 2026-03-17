Çorum'un Alaca ilçesinde polis ekipleri, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde trafik yoğunluğunun yaşandığı kavşaklarda 7 gün 24 saat esasına göre denetimlere başladı.

Trendyol 1. Lig: Çorum FK: 2 - Esenler Erokspor: 1
Alaca İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, Ramazan Bayramı dolayısıyla denetimlerini üst seviyeye çıkardı. İhtimal trafik kazalarının önüne geçmek ve akışı düzenlemek amacıyla, trafiğin yoğun olduğu kavşaklarda, 7 gün 24 saat esasına göre trafik tedbirleri alınıyor.

Gerçekleştirilen denetimlerde polis ekipleri tarafından sürücülere kurallarla ilgili uyarı ve hatırlatmalar yapılıyor.

Kaynak: İHA