Hitit Üniversitesi tarafından bu yıl 12.'si gerçekleştirilen Hitit Öğrenci Kongresi, tamamlandı. Kongreye özellikle TÜBİTAK- 2209 öğrenci projelerinin çıktılarını bilim dünyasıyla paylaşmak isteyen lisans öğrencileri ile tez aşaması öncesinde akademik yayın tecrübesi kazanmayı hedefleyen lisansüstü öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.

Meslek Yüksekokulları Kampüsü Ethem Erkoç Konferans Salonu'nda düzenlenen kongre açılış töreninde konuşan Hitit Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Eşref Savaş Başcı, Hitit Üniversitesinin sadece bilgiyi öğreten değil, bilgiyi insanlık yararına dönüştüren bireyler yetiştirmeyi hedeflediğini belirterek, kongrenin farklı disiplinleri bir araya getiren 'ortak akıl platformu' olduğunun altını çizdi. Başcı, kongrenin düzenlenmesinde emeği geçen başta Kongre Dönem Başkanı Prof. Dr. İsmail Yıldırım ve düzenleme kuruluna teşekkür etti.

İktisadi ve İdari Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sabiha Kılıç da bu yıl kongrenin ana temasını 'Dijital Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik' olarak belirlediklerini ifade ederek, 'Çünkü bugün dünya, sadece teknolojik bir devrimden değil, aynı zamanda varoluşsal bir dönüşümden de geçmektedir' dedi.

Dijital dönüşümü sadece iş süreçlerinin bilgisayara aktarılması değil aynı zamanda bilginin üretiminden tüketimine, karar alma mekanizmalarından sosyal ilişkilere kadar her şeyi yeniden kurgulama olduğunu belirten Kılıç, 'Ancak dijital dönüşümün bu hızını ve gücünü, eğer sürdürülebilirlik ile kontrol altına almaz ve yönlendirmezsek gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakma borcumuzu ödeyemeyiz' diye konuştu.

Kongre açılışında konuşan Migros İç Anadolu Bölge Müdürü Fatih İlhan da, 'Perakendecilik Sektöründe Dijitalleşme ve Kariyer' başlıklı sunum yaptı. İlhan, dijitalleşen dünyada perakende sektörünün geçirdiği dönüşümü ve gençlerin bu yeni ekosistemde nasıl bir kariyer yolu çizebileceklerini paylaştı.

Yüz yüze yapılan kongre açılışının ardından sunumlar çevrimiçi olarak gerçekleştirildi. Dört gün süren kongreye 53 farklı üniversiteden 315 genç yazar katılırken toplam 215 bildiri sunuldu.