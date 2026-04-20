Menteşe Anadolu Lisesi 12. sınıf öğrencisi Eylül Ünal, İtalya'da düzenlenen Inspyre 2026 uluslararası bilim programına Türkiye'den seçilen tek öğrenci olma başarısını gösterdi. 11 ülkeden 39 gencin buluştuğu organizasyonda Ünal, modern fizik alanında eğitimler alarak kendi ekibiyle mini sonar cihazı geliştirdi.

Menteşe Anadolu Lisesi öğrencisi Eylül Ünal, geçtiğimiz hafta İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen uluslararası bilim programı Inspyre 2026'ya katılarak tarihi bir başarıya imza attı. Programa Türkiye'den kabul edilen tek öğrenci olan Ünal, ülkesini tek başına temsil etme gururunu yaşadı.

11 ülke, 39 öğrenci, sınırsız bilim

Türkiye, İtalya, Brezilya, Slovakya, Slovenya, Rusya, Almanya, Singapur, Arnavutluk, Fransa ve Romanya olmak üzere 11 farklı ülkeden toplam 39 öğrencinin bir araya geldiği program, gençleri modern fiziğin zirvesinde buluşturdu. Katılımcılar; parçacık fiziğinden kara deliklere, sonar sistemlerinden kuantum kriptografiye kadar geniş bir bilimsel yelpazede yoğun bir eğitim sürecinden geçti. İtalya Ulusal Nükleer Fizik Enstitüsü (INFN) başta olmak üzere çeşitli kurumların katkılarıyla düzenlenen programda, alanında uzman akademisyenler tarafından verilen dersler, güncel bilimsel araştırmalar ve gerçek yaşam uygulamalarıyla zenginleştirildi.

Teoriden pratiğe: Kendi sonar cihazlarını ürettiler

Program süresince yalnızca teorik eğitimle sınırlı kalmayan gençler, uygulamalı laboratuvar çalışmalarında yeteneklerini sergiledi. Eylül Ünal'ın yer aldığı uluslararası çalışma ekibi, Arduino tabanlı sistemler kullanarak başarıyla mini bir sonar cihazı geliştirdi. Bu proje sayesinde hem programlama hem de elektronik alanında önemli kazanımlar elde eden Ünal'ın yanı sıra, diğer katılımcılar da kozmik ışın dedektörleri gibi ileri düzey bilimsel ekipmanlarla çalışma fırsatı yakaladı.

Devasa bilim tesislerine inceleme

INSPYRE 2026 kapsamındaki en heyecan verici etkinliklerden biri de büyük laboratuvarlara yapılan saha ziyaretleri oldu. Genç katılımcılar; DAPHNE parçacık hızlandırıcısı ve ADA parçacık dedektörü gibi dünya çapındaki devasa bilimsel cihazları yerinde inceleme imkânı bularak bilim dünyasının mutfağına tanıklık etti. Organizasyon aynı zamanda farklı ülkelerden gelen öğrenciler arasında kültürel bir köprü kurarak uluslararası iş birliğinin önemini pekiştirdi.

'Ülkemi temsil etmekten onur duyuyorum'

Elde ettiği deneyimle ilgili duygularını paylaşan Eylül Ünal, Türkiye'yi böylesine prestijli bir uluslararası platformda tek başına temsil etmenin kendisi için büyük bir gurur kaynağı olduğunu ifade etti. Başarılı öğrenci, bu tür programların gençlerin bilimsel vizyonunu genişletmede ve geleceğe yön vermelerinde kritik bir rol oynadığının altını çizdi.