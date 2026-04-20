Menteşe Belediyesi ve Muğla Fenerbahçeliler Derneği, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı bu yıl 8'incisi düzenlenen geleneksel satranç turnuvası ile kutladı.

Konakaltı İskender Alper Kültür Merkezi'nde 18-19 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilen organizasyona, farklı il ve ilçelerden toplam 112 sporcu katılım sağladı. Müsabakalar; 'Açık Kategori', '14 Yaş ve Altı' ile '10 Yaş ve Altı' olmak üzere üç farklı klasmanda oynandı.

Satranç kültürünü yaygınlaştırmak, sporculara adil rekabet (fair-play) deneyimi sağlamak, sosyal bağları güçlendirmek ve 23 Nisan coşkusunu yaşatmak amacıyla düzenlenen turnuvada, dereceye giren yarışmacılara toplam 30 Bin TL para ödülü dağıtıldı.

Turnuva sonunda dereceye giren sporculara ödülleri, Muğla Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Kurtuluş Akpolat ve Menteşe Belediye Başkan Yardımcısı Sami Tomurcuklu tarafından takdim edildi.

Turnuvada 10 Yaş ve Altı Kategorisinde Gavrısh Aleksandr birinci, Mehmet Erol ikinci, Erdel Altun üçüncü olurken, 14 Yaş ve Altı Kategorisinde İsmail Deniz Kalender birinci, Ege Metin Kuşkonmaz ikinci, Ayaz Tufaner üçüncü oldu. Turnuvanın Açık Kategorinde ise Okan İnci birinci, Batuhan Demirağ ikinci ve Eymen Mustafa Yıldırım ise üçüncü oldu.