Muğla'nın Yatağan ilçesinde Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta okullarda yaşanan saldırılar sonucu hayatını kaybeden öğretmen ve öğrenciler için lokma hayrı yapıldı.

Yatağan İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Bostan, şube müdürleri ve Sendika Başkanı Önder Uçak, Yatağan Şehit Engin Yalçın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğretmenlerle buluştu. Gerçekleştirilen programda, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta yaşanan menfur olaylarda hayatını kaybeden öğrenciler ile şehit olan öğretmen için düzenlenen lokma hayrına katılım sağlandı. Katılımcılar, dualar eşliğinde kaybedilen canları rahmetle andı.

Eğitim camiasının birlik ve beraberliğini ortaya koyan etkinlikte, dayanışma ve vefa duygusu ön plana çıktı. Program, yapılan ikramların ardından sona erdi.