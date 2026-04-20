Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde 25 yıl aradan sonra leylekler yeniden yuva yapmaya başladı.

İlçe merkezinde geçmiş yıllarda yaygın olan ahşap eski evlerde sansarların çoğalması nedeniyle leyleklerin yuvaları zarar görmüş, yavruların telef olması üzerine leylekler bölgeyi terk etmişti. Yaklaşık çeyrek asırdır ilçeye uğramayan leylekler, son yıllarda ahşap ve metruk binaların yenilenesiye yeniden görülmeye başladı.

Tokat Valiliği tarafından alınan karar doğrultusunda ilçe merkezindeki metruk ve ahşap yapıların belediye ekipleri tarafından yıkılmasıyla birlikte sansar popülasyonunda azalma yaşandı. Bu gelişmenin ardından leyleklerin yeniden Başçiftlik'e dönerek yuva yapmaya başladığı gözlendi.

İlçe merkezinde bulunan bir caminin kubbesine yuva kuran leylek ailesi, vatandaşların da dikkatini çekti. Soğuk hava ve yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışına rağmen leyleklerin bölgede yuvalanması, ilçe halkı tarafından memnuniyetle karşılandı.

İlçe sakinlerinden Nazif Karakoç, leyleklerin geri dönüşünün sevindirici olduğunu belirterek, 'Tokat'ın Başçiftlik ilçesindeyiz. 25 yıldır gelmeyen leylekler bu yıl gelmeye başladı. Karşıda gördüğünüz caminin kubbesi üzerinde iki leyleğimiz yuva yapmaya başladı. Bugün hava çok soğuk, yüksek kesimlerde kar yağıyor. Ahşap eski evlerde sansarların çoğalması nedeniyle leylekler ilçeyi terk etmişti. Geçmiş yıllarda alınan karar gereği bu evler yıkıldı, sansarlar azaldı. Leylekler de yeniden gelmeye başladı' dedi.