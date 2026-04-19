Trendyol 1. Lig 36. hafta karşılaşmasında Çorum FK, evinde konuk ettiği Sivasspor'u 3-1 mağlup etti.

Stat: Çorum Şehir

Hakemler: Yasin Arslan, Ethem Potuk, Murathan Çomoğlu

Çorum FK: İbrahim Sehic, Joseph Attamah (Üzeyir Ergün dk. 53), Sinan Osmanoğlu, Arda Şengül, Erkan Kaş, Yusuf Erdoğan (Ibrahim Zubairu dk. 88), Pedrinho (Atakan Akkaynak dk. 88), Oğuz Gürbulak (Ferhat Yazgan dk. 72), Fredy, Braian Jose Samudio, Burak Çoban (Serdar Gürler dk. 72)

Yedekler: Danijel Aleksic,Cemali Sertel, Kerem Kalafat, Hüseyin Akınay, Efe Sertkaya

Teknik Direktör: Uğur Uçar

Sivasspor: Gökhan Akkan, Aaron Appindangoye, Murat Paluli, Mert Çelik, Uğur Çiftçi, Yusuf Cihat Çelik (Kerem Atakan Kesgin dk. 87), Özkan Yiğiter (Charilaos Charisis dk. 81), Kamil Fidan, Feyzi Yıldırım (Emre Gökay dk. 81), Jonathan Okoronkwo, Valon Ethemi

Yedekler: Göktuğ Bakırbaş, Arda Erdursun, Savaş Ala, Ali Ayberk Selvili

Teknik direktör: İsmet Taşdemir

Goller: Braian Jose Samudio (dk. 26), Fredy (dk. 56), Serdar Gürler (dk. 80) (Çorum FK), Fevzi Yıldırım (dk. 35) (Sivasspor)

Sarı kartlar: Burak Çoban (Çorum FK), Mert Çelik (Sivasspor)

Kaynak: İHA