Akyaka’da köy muhtarı ve okul yönetiminden anlamlı davranış. Okul yönetimi ve muhtar, 1998 yılında Hakkari’de şehit olan Komando Bahçeli Erdağı adına okulda köşe oluşturuldu.

Kars’ın Akyaka ilçesine bağlı Esenyayla köyü Şehit Bahçeli İlk ve Ortaokulu’nda oluşturulan “Şehit Köşesi”nin açılışı yapıldı. Okul yönetimi, Şehidin ağabeyisi Necati Erdağı ve köy muhtarı Mürtüz Ünal’ın girişimleriyle oluşturulan köşede, 21.09.1998 yılında Hakkari Gökdağı Bölgesi’nde PKK terör örgütü tarafından şehit edilen Şehit Komando Bahçeli Erdağı’nın hatırası yaşatılacak.

Açılışı yapılan ‘Şehit Köşe’nin ardından Şehit Komando Bahçeli Erdağı mezarı başında ziyaret edilerek Kuran’ı Kerim okutuldu. Okul idaresinin anlamlı girişimi köylüler tarafından da memnuniyetle karşılandı.