Beylikdüzü Belediyesi, afetlere hazırlık ve müdahale süreçlerini daha etkin yönetmek amacıyla “Beylikdüzü Hazır” internet sitesini yenileyerek kullanıcıların hizmetine sundu. Yeni tasarımı ve zengin içerikleriyle dikkat çeken platform, vatandaşların afet farkındalığını artırmayı ve muhtemel afet durumlarında hızlı bilgi akışı sağlamayı hedefliyor.

Beylikdüzü Belediyesi, afetlere hazırlık ve müdahale süreçlerini daha etkin yönetmek amacıyla “Beylikdüzü Hazır” (https://hazir.beylikduzu.istanbul/) internet sitesini yenileyerek kullanıcıların hizmetine sundu. Beylikdüzü Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü ve Afet İşleri Müdürlüğü iş birliğiyle hayata geçirilen platform, zengin içerikleriyle dikkat çekerken, vatandaşların afet farkındalığını artırmayı ve muhtemel afet durumlarında hızlı bilgi akışı sağlamayı hedefliyor.

Gönüllülük programı ve eğitimler

Kullanıcı dostu bir ara yüzle hazırlanan site, çeşitli online işlemleri kolaylıkla gerçekleştirme imkanı da tanıyor. “Beylikdüzü Afet Gönüllüsü” programı ile vatandaşlar, gönüllü olarak sisteme dahil olmak ve afet çalışmalarına destek vermek için platform üzerinden kayıt yaptırabiliyor. Gönüllülere, afet farkındalık eğitimleri ve ilk yardım kursları verilerek, kriz anlarında etkin müdahalede bulunmaları sağlanıyor.

Toplanma alanları ve güncel veriler

Afet sonrası yaşanacak paniği önlemek ve sağlıklı bilgi alışverişini sağlamak amacıyla ilçede belirlenen “Afet Toplanma Alanları” da platformda detaylı olarak sunuluyor. Vatandaşlar, bulundukları yere en yakın toplanma alanlarını harita üzerinden görebiliyor ve acil durumlarda hızlı bir şekilde ulaşım sağlayabiliyor. Ayrıca, siteye entegre edilen canlı istatistikler, son depremler ve belediyenin afet hazırlık çalışmaları hakkında güncel veriler sunarak kullanıcıların bilgilendirilmesini sağlıyor.

Toplumsal dayanışma ve eğitim

Beylikdüzü Belediyesi, yenilenen platform üzerinden toplumsal dayanışmayı da güçlendirmeyi amaçlıyor. Eğitimlerin yanı sıra bilgilendirme seminerleri ile de vatandaşlar, muhtemel afet durumlarına daha bilinçli ve hazırlıklı hale geliyor. Ayrıca, site üzerinden yapılacak duyurular ve güncellemeler, afet anında doğru ve hızlı bilgiye erişimi kolaylaştırıyor. Öte yandan Beylikdüzü Belediyesi tarafından “İlk Yardım Eden Sen Ol” projesine de site üzerinden ulaşılabiliyor. Proje kapsamında, vatandaşlara ilk yardım farkındalık eğitimi verilerek, afet ve acil durumlarda etkili müdahalede bulunma imkanı sunuluyor. Eğitime katılmak isteyenler, https://hazir.beylikduzu.istanbul/ilk-yardim-farkindalik-egitimi adresinden online kayıt yapabiliyor.

Yenilenen platformun sunduğu hizmetlerden yararlanmak ve daha fazla bilgi almak için https://hazir.beylikduzu.istanbul/ adresini ziyaret edebilirsiniz.