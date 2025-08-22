Şirketten yapılan açıklamaya göre, yalnızca 2025 yılının ilk 6 ayında dağıtım bölgelerinde 2.635 doğal gaz hat hasarı meydana geldi. Bu hasarlar sonucunda 82 bin abone ortalama 1 saat 45 dakika süreyle gazsız kaldı.

Hasarların ülke ekonomisine de ciddi zarar verdiğini belirten Aksa Doğalgaz, aynı dönemde 20.872.281,96 TL tutarında 1,5 milyon sm³ doğal gazın havaya sızdığını açıkladı.

En çok hasar Çukurova’da

Doğal gaz hatlarına en fazla zarar, 819 hasarla Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye illerini kapsayan Çukurova bölgesinde görüldü. Çukurova’yı 242 hasarla Malatya ve 183 hasarla Şanlıurfa takip etti.

En az hasar ise 14 olayla Gümüşhane-Bayburt bölgesinde yaşandı.

“İzinsiz kazılar hayati risk taşıyor”

Aksa Doğalgaz, şebeke güvenliğini sağlamak için son teknolojiyle donatılmış kaçak arama araçları ve el tipi dedektörlerle düzenli tarama yaptığını belirtti. Ancak, izinsiz kazıların hem can ve mal güvenliğini hem de hizmet sürekliliğini tehlikeye attığının altını çizdi.

Şirketin uyarısında şu ifadelere yer verildi:

“Doğal gaz hattı bulunan bölgelerde yapılacak kazı çalışmalarının mutlaka ilgili belediyelerin koordinasyonunda ve dağıtım şirketinin bilgisi dahilinde olması gerekiyor. Aksi takdirde küçük bir ihmal büyük kazalara yol açabilir.”

Aksa Doğalgaz ayrıca, vatandaşların şüpheli durumlarda 187 Doğal Gaz Acil Hattı’nı arayarak durumu bildirmesinin önemine dikkat çekti.