İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbul ve çevresi için turuncu kodlu meteorolojik uyarı yayımladı.İSTANBUL (İGFA) - 18 Şubat 2025 tarihinde yayımlanan rapora göre, yarın öğle saatlerinden itibaren etkili olacak sert hava koşulları sebebiyle İstanbulluların tedbirli olması istendi.



Sibirya üzerinden gelen soğuk hava dalgaları nedeniyle İstanbul’da sıcaklıkların hızla düşeceği ve fırtına ile birlikte kar yağışının etkili olacağı açıklanırken, 19 Şubat Çarşambasaat 10.00’dan itibaren fırtına etkisini göstermeye başlayacağı, aynı gün saat 12.00’den itibaren yağmur başlayacak ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ile kar yağışı görüleceği

Saat 22.00’den sonra ise İstanbul genelinde etkili olacak kar yağışının 21 Şubat Cuma günü şiddetini artırarak hafta sonu boyunca yoğun şekilde devam etmesi öngörüldü.

KAR KALINLIĞI 40 CM’Yİ BULABİLİR

AKOM’un tahminlerine göre kar kalınlığı bölgelere göre değişecek:

Son tahmin verilerine göre; E-5’in güneyinde (merkez ilçeler) 5-15 cm, E-5 ile TEM arasında 10-30 cm, TEM’in kuzeyi ve yüksek kesimlerde 20-40 cm, Kuzey bölgelerde ve yüksek rakımlı yerlerde 40 cm ve üzeri kar örtüsü oluşması bekleniyor.

20 Şubat Perşembe akşamından itibaren hava sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesiyle birlikte buzlanma ve don olaylarının görülmesi bekleniyor.

Özellikle ulaşımda aksamalar, elektrik ve doğalgaz kesintileri, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.

AKOM, kamu kurumları ve vatandaşları zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmaması, araçlarda kış lastiği ve zincir bulundurması konusunda uyarırken hava koşullarının İstanbul’da en az bir hafta boyunca etkili olacağı ve gelişmelerin AKOM ile Meteoroloji Genel Müdürlüğü duyurularından takip edilmesi istendi.