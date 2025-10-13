Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi, sonbahar mevsiminin etkisini göstermesiyle birlikte ilçe genelindeki ağaçların bakım ve budama işlemlerini gerçekleştirerek hem ağaçların sağlıklı büyümesine katkı sunuyor hem de risk oluşturan dalları budayıp olası riskleri ortadan kaldırıyor.

Hafta sonunda yoğun bir mesai harcayan Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipler, ilçe genelindeki park, bahçe ve yeşil alanların yanı sıra birçok cadde ve sokak ile okul, cami, hastane, sağlık ocağı gibi resmi kurumların avlu veya bahçesinde bulunan ağaçların budama ve bakım işlemlerini sonbahar aylarına girdiğimiz bugünlerde de sürdürüyor.

Can ve mal güvenliği açısından tehlike oluşturan dallar budanıyor

Ekipler tarafından güvenlik tedbirleri alınarak yapılan budama işlemlerinde ağaçların kuruyan veya kırılan üst dallarına ulaşmak için yer yer kovalı hizmet araçları kullanılıyor. Budama sayesinde ağaçların hem sağlıklı gelişimi sağlanırken, rüzgar ve fırtınalı havalarda özellikle yaya ve araç trafiğinin olumsuz etkilenmesine neden olabilecek riskler de ortadan kaldırılıyor. Ekipler, elektrik iletim hatları için risk oluşturan ağaç dallarını da dikkatle buduyor.

Hafta sonu yoğun mesai

Akdeniz’in dört bir köşesinde hummalı bir şekilde çalışan Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipler, hafta sonundaki yoğun mesaide Camişerif Mahallesi, Kazanlı Hürriyet Mahallesi ve Karacailyas Emek Mahallesi PTT Lojistik Merkezinde budama ve temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Yol kenarları ile kaldırımlarda büyüyen yabani çalıları ve otları da temizleyen ekipler, budanan ağaç dalları ile temizlenen yabani otları, iş makinesi yardımıyla araçlara yükleyip mahallelerden çıkardı.