Ataşehir Belediyesi okul kantinlerine yönelik kapsamlı denetimlerini sürdürüyor. Çocukların sağlığını önceleyen Ataşehir Belediyesi, ilçe genelindeki okullarda hijyen, ürün kalitesi ve gıda güvenliği açısından sıkı kontroller gerçekleştiriyor.

Ataşehir Belediyesi, öğrencilerin sağlıklı ve güvenli gıdaya erişimini sağlamak amacıyla okul kantinlerinde yürüttüğü denetimlerine aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda, Cemile Besler Ortaokulu, Kadriye Faik Koparan Ortaokulu, Necati Bey İlköğretim Okulu ve Dilek Sabancı Özel Eğitim Okulu’nun kantinlerinde kapsamlı denetimler gerçekleştirildi. Belediyeye bağlı Zabıta Müdürlüğü ekipleri ve gıda mühendisleri eşliğinde gerçekleştirilen denetimlerde; ürünlerin son kullanma tarihleri, hijyen kurallarına uyulup uyulmadığı, fiyat etiketleri, çalışma ruhsatları ve çalışanların kişisel hijyen durumları incelendi. Özellikle çocukların sağlığını tehdit edebilecek ambalajsız ürünler ve gazlı içecekler konusunda kantin işletmecilerine uyarılarda bulunuldu. Ekipler, kantinlerin yalnızca kar amacıyla değil, aynı zamanda çocukların gelişimine katkı sağlayacak sağlıklı besinler sunması gerektiğinin de altını çizdi. Ayrıca ekiplerin denetimi sonrasında eksik görülen hususlarla ilgili tutanaklar düzenlendi, mevzuata aykırı uygulamalar için gerekli yasal işlemler başlatıldı. Eğitim kurumlarında güvenli gıda erişiminin sağlanması için denetimlerin, periyodik olarak sürdürüleceği aktarıldı.