Yunusemre Belediyesi, çevre dostu çalışmalarına bir yenisini ekleyerek 1 yılda 86,5 ton ömrünü tamamlamış lastiği geri dönüşüme kazandırdı.

Yunusemre Belediyesi, çevreye zarar vermeden sürdürülebilir atık yönetimi hedefiyle önemli bir geri dönüşüm çalışmasına imza attı. "25.11.2006 tarih ve 26357 sayılı Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Kontrolü Yönetmeliği" kapsamında, ömrünü tamamlamış lastiklerin geri kazanımı amacıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş lisanslı dernek ile yapılan protokol doğrultusunda, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü bir yıl içinde 86,5 ton atık lastiği toplayarak geri dönüşüme kazandırdı. Vatandaşlar ve atık üreticileri, kullanım ömrünü tamamlamış lastiklerini Yunusemre Belediyesi Muradiye Şantiye Alanı’nda yer alan 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi’ne kendi imkânlarıyla teslim edebilir. Ayrıca, 444 62 09 numaralı çağrı merkezi üzerinden yapılacak taleplerle atıkların alınması da mümkün olacak. İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü, gelen talepleri bakanlık tarafından yetkilendirilmiş lisanslı derneğe ileterek lastiklerin toplanmasını ve yeniden hammadde olarak ekonomiye kazandırılmasını sağlayacak.