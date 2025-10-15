Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz haftalarda kamyonlar dolusu çöp, moloz, tekstil atığı, hurda ve geri dönüşüm malzemesi toplayarak temizledikleri bölgede yeniden temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Şevket Sümer ile Güneş mahalleleri arasında, Birlik Sitesi adıyla bilinen bölgede bazı firma ve atölyelerin kaldırım ve boş alanlara gelişigüzel biçimde atık, çöp ve hurda dökmesi nedeniyle bölgede tekrar çevre ve insan sağlığını tehdit eden kirlilik oluştu. Bunun üzerine belediye ekipleri, çok sayıda personel ve iş makinesiyle bölgeye müdahale etti. Gün boyu süren çalışmada tonlarca çöp, moloz ve hurda kamyonlara yüklenerek alandan uzaklaştırıldı. Belediye ekipleri ayrıca, çevrenin yeniden kirletilmesini önlemek amacıyla bölgeye uyarı levhaları yerleştirdi ve düzenli kontrol programı başlattı.

"Çevreyi kirletenlere idari yaptırım uygulanacak"

Akdeniz Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Salih Arı, yapılan çalışmalar hakkında bilgi vererek, çevreyi kirleten kişi ve işletmelere karşı idari yaptırımlar uygulanacağını belirtti.

Arı, "Belediye olarak çevre temizliğine büyük önem veriyoruz. Birlik Sitesi çevresinde son haftalarda defalarca temizlik çalışması yaptık. Ancak bazı kişi veya firmalar, moloz ya da hurda atıklarını mevzuata aykırı biçimde kamu alanlarına dökerek hem çevreyi kirletiyor hem de halk sağlığını tehdit ediyor. Ekiplerimiz bu tür durumlara karşı sahada sürekli denetim yapıyor, kamera destekli izleme ve kontrol çalışmalarını artırıyoruz. Atık döken kişi ve işletmeler tespit edildiğinde, ilgili mevzuat gereği idari cezai işlemler uygulanıyor" dedi.

Arı, ayrıca bölgede periyodik temizlik planı oluşturduklarını belirterek, "Bu sayede oluşabilecek çevre kirliliğinin önüne geçmeyi hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

"Daha temiz ve yaşanabilir bir Akdeniz için kararlıyız"

Vatandaşlara temiz çevre bilinci çağrısı yapan Salih Arı, "Temiz bir çevre ancak ortak sorumlulukla mümkündür. Biz belediye olarak Belediye Başkan Vekilimiz Zeyit Şener’in talimatları doğrultusunda tüm ekipman ve personelimizle sahadayız, çevreyi kirleten hiçbir davranışa göz yummayacağız. Kentimizin her noktasında daha sağlıklı, güvenli ve yaşanabilir bir çevre oluşturmak için çalışmalarımız kararlılıkla sürecek" diye konuştu.