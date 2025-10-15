9-12 Ekim 2025 tarihleri arasında Antalya’da gerçekleştirilen 2025 Açık Hava Türkiye Şampiyonası müsabakasında Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü okçuları büyük başarıya imza attı. Açık Hava Türkiye Şampiyonası’na 4 sporcu ile katılan Muğla Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü okçuları Türkiye İkincisi olarak gümüş ve Türkiye üçüncüsü olarak bronz madalyanın sahibi oldu.

112 spor kulübünün katıldığı 2025 Açık Hava Türkiye Şampiyonası’nda Muğla Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü okçularından Hazal Burun, Songül Lök ve Nilsu Akpınar Büyük Kızlar kategorisinde takım olarak Türkiye ikincisi olarak gümüş madalya kazandı. Büyük Erkekler kategorisinde bireyselde Büyükşehir Spor Kulübü okçusu Emircan Haney’de Türkiye üçüncüsü olarak bronz madalya kazandı.

Büyükşehir Sporcuları Milli Takım İle 2025 Hyundai Okçuluk Dünya Kupası Finali’nde

Muğla Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü’nün okçuları kulüp müsabakalarında aldıkları başarılı sonuçlardan sonra Milli Takım’da da ülkemizi temsil etmeye hak kazandı. Büyükşehir Spor Kulübü başarılı okçuları Hazal Burun ve Emircan Haney Milli Takım ile 18-19 Ekim tarihlerinde düzenlenecek 2025 Hyundai Okçuluk Dünya Kupası Finali için Çin’in Nanjing şehrine gitti.

Başkan Aras; "Büyükşehir Sporcularımız Milli Takımda da Büyük Başarılara İmza Atacak"

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras uluslararası turnuvalarda ve Milli takımda başarıyla mücadele eden sporcular yetiştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi ve spora yatırım yapmaya devam edeceklerini belirtti.

Başkan Aras; "Muğla’mızın Yatağan ilçesinde Dr. Ejder Sözen hocamızın çabaları ve emeği ile başlayan okçularımızın serüveni yeni başarılarla taçlanmaya devam ediyor. Muğla Büyükşehir Belediye’mizin Spor Kulübü bünyesinde çalışmalarına devam eden okçularımız 2025 Açık Hava Türkiye Şampiyonası’nda da Muğla’mızı gururlandırdı. Önümüzdeki günlerde de ay yıldızlı formayla ülkemiz için yarışacaklar. Milli takım formasıyla da büyük başarılara imza atacaklarına yürekten inanıyorum. Başta antrenörümüz Dr. Ejder Sözen olmak üzere tüm sporcularımıza teşekkür ediyorum. Özellikle amatör spor kulüplerimize destek vermeye, sporun her branşında yeni yetenekleri keşfetmeye, daha küçük yaşta gençlerimizi spora yönlendirmeye devam edeceğiz" dedi.