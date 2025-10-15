Memorial Sağlık Grubu, 25. yılında en kapsamlı yatırımı Memorial Göztepe Hastanesi ile sağlıkta yeni bir dönemin kapısını aralıyor. İstanbul Anadolu yakasının kalbinde konumlanan Memorial Göztepe Hastanesi; 81 bin metrekare kapalı alanı, 127 polikliniği, 19 ameliyathanesi, 300’ün üzerinde toplam yatak kapasitesi ve 55 yoğun bakım yatağı ile sadece İstanbul’un değil, bölgenin ve Türkiye’nin sağlık standartlarını yeniden tanımlamayı hedefliyor.

Memorial Sağlık Grubu’nun 13. hastanesi olan Memorial Göztepe, çeyrek asırlık tecrübenin getirdiği güveni; teknolojik altyapı, güçlü akademik kadro ve insan odaklı sağlık anlayışıyla birleştiriyor. Çevreye duyarlı ve sürdürülebilir bir proje olarak hayata geçirilen Memorial Göztepe Hastanesi, aynı zamanda modern tıbbı sanat ve estetikle buluşturarak şehre değer katıyor.

Geleceğin sağlık anlayışını bugüne taşıyor

Memorial Göztepe Hastanesi, tıbbi kadrosunun tecrübesini ileri teknolojik donanımı ile birleştirerek geleceğin sağlık anlayışını günümüze buluşturuyor. MR Linac, da Vinci XI Robotik Cerrahi Sistemi, Hibrit Ameliyathane, Tomosentez Mamografi, Lokomat Robotik Yürüme Rehabilitasyon Cihazı ve 512 Kesitli Bilgisayarlı Tomografi (CT) ile sanal kalp anjiyosu yanında sıra dışı Yapay Zeka destekli olan 3 Tesla MR, 4D Ultrason ve Dijital PET/CT gibi ileri diagnostik standartlarda hizmet sunan tanı-tedavi planlarının etkinliğini üst düzeye taşıyor. Hastane, gün ışığı alan, yüksek tavanlı, konforlu hasta odalarıyla, ileri teknoloji donanımına sahip yoğun bakım, süit ve standart odaları, kendi içinde teknolojik kapsamda Check Up Merkezi ile hasta odaklı yeni bir hizmet anlayışını yeni nesil dönüşüyle sergiliyor.

Güçlü kadrosu ile yeni bir referans merkezi

Memorial Göztepe Kanser Merkezi, ileri teknolojik altyapısı, deneyimli uzman kadrosu ve insan odaklı yaklaşımıyla kanser tedavisinde bölgenin en kapsamlı referans noktası olarak öne çıkıyor. Aynı anda 40’ın üzerinde hastaya kemoterapi hizmeti verilebilen merkezde, tedavi planları; tıbbi onkoloji, radyasyon onkolojisi, nükleer tıp, cerrahi, patoloji, tıbbi genetik, psiko-onkoloji ve beslenme uzmanlarının bir araya geldiği multidisipliner konseylerde oluşturuluyor. Her hastanın genetik yapısı, yaşam tarzı ve klinik özellikleri dikkate alınarak kişiye özel tedavi protokolleri uygulanıyor. Bünyesindeki Klinik Araştırmalar Ünitesi sayesinde hastalar, dünyadan önde gelen merkezleriyle eşzamanlı yürütülen en yeni tedavilere erişim imkânına sahip oluyor.

7/24 Pediatri hizmeti ve çocuk dostu uygulamalar, "mükemmel hasta deneyimi" için yenilikçi yaklaşım

Memorial Göztepe, çocuk sağlığına özel yaklaşımlarıyla da dikkat çekiyor. Anne karnından itibaren başlayan takip süreçleri, doğum sonrası yenidoğan yoğun bakım desteği, çocuk acil servisi ve yan dallarda uzmanlaşmış pediatrik branşlarla 7/24 kesintisiz çocuk sağlığı hizmeti sunuluyor. Hastane içerisinde yer alan çocuklara özel bekleme salonları, açık ve kapalı oyun alanları, çocuk dostu hekim odaları ve psikolojik danışmanlık hizmetleri ile minik hastaların hastane deneyimi güvenli ve keyifli bir sürece dönüştürülüyor. Öte yandan Memorial Göztepe Hastanesi’nde hasta memnuniyeti, "mükemmel hasta deneyimi" anlayışıyla yeniden tanımlanıyor. Hasta karşılama süreçlerinden taburculuk anına kadar her aşamada insan odaklı teknolojik çözümlerle desteklenen hizmet modeli; hızlı, şeffaf ve konforlu bir deneyim sunuyor. Hastane genelinde yer alan QR kod uygulaması sayesinde hastalar, ilgili birimlere doğrudan erişim sağlayabiliyor, taleplerini dijital olarak iletebiliyor. Bu sistem, hastaların ihtiyaçlarının en kısa sürede ve doğru bir şekilde karşılanmasını sağlıyor.

Hibrit ameliyathane ve robotik rehabilitasyon ile etkin tedaviler sunuyor

Memorial Göztepe, kalp-damar cerrahisinden beyin cerrahisine, ortopediden girişimsel işlemlere kadar birçok alanda kullanılan, gelişmiş görüntüleme sistemleri ile cerrahi müdahalelerin aynı anda gerçekleştirilebildiği hibrit ameliyathane sayesinde etkin ve güvenli tedavi süreçlerine imkan sağlıyor. Ayrıca Robotik Rehabilitasyon sistemleri, özellikle nörolojik ve ortopedik hastalıkların tedavisinde süreçlerin hızlanmasıyla geniş bir fizik tedavi altyapısı sunuyor. Minimal invaziv ile kalp cerrahisinde de fark oluşturan Memorial Göztepe Hastanesi’nde, deneyimli multidisipliner yapının en önemli örneklerinden oluşan "Heart Team" her hastaya özel, bütüncül tedavi çözümleri ile hizmet veriyor.

Sanat ve sağlığın buluştuğu iyileştirici bir atmosfer oluşturacak

Modern tıbbın en ileri imkanlarının sunulduğu Memorial Göztepe Hastanesi, sadece tedavi değil aynı zamanda hastaların ruh sağlığına da odaklanıyor. Hastane içinde yer alan sanat eserleri, sanatla hastalar arasında duygusal bağ kurarak hastaların psikolojik ve fiziksel iyileşmesine katkı sağlıyor.

"Hem tıbbi yetkinlik hem de hasta deneyimi açısından çok iyi bir hizmet sunacağız"

Memorial Sağlık Grubu CEO’su Bora Uludüz, Memorial Göztepe Hastanesi’nin açılışıyla alakalı konuşmasında şu ifadelere yer verdi: "Çok heyecanlıyız, çok mutluyuz ve gururluyuz. Uzun zamandır üzerinde çalıştığımız projemiz hayata geçiyor. Burası çok özel bir proje; İstanbul’un kalbi olarak tanımlayabileceğimiz bir noktada 81 bin metre kapalı alana sahip, 127 poliklinik, 19 ameliyathane ve 300’den fazla yatak kapasitesiyle burası çok kapsamlı ve geniş bir sağlık lokasyonu olacak. Hastalarımıza hemen hemen bütün tıbbi branşlarda hizmet veriyor olacağız. Onkolojiden hematolojiye, kadın çocuk sağlığından kalp ve damar cerrahisine kadar bütün alanlarda hizmet sunuyor olacağız. Çok güçlü bir hekim kadromuz var. Dolayısıyla hastalarımızın kendilerini güvenle emanet edebileceği bir lokasyon oluşturmaya çalışıyoruz. Sağlık turizmi ülkemiz için çok değerli ve biz de bu alanda büyümeye devam ediyoruz. Bu yatırımla birlikte biz de sağlık turizmindeki kapasitemizi artırarak daha da güçlü hale gelmeyi hedefliyoruz. Hastalar sağlık turizminde genellikle onkolojik ve hematolojik tedaviler gibi zor hastalıklar için Türkiye’ye başvuruyor. Biz de bu alanlarda çok güçlüyüz ve hem tıbbi yetkinlik hem de hasta deneyimi açısından çok iyi bir hizmet sunacağız."