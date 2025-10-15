Bolu’da AFAD İl Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen ’5.8 büyüklüğünde deprem’ tatbikatı gerçeğini aratmadı. Zamanla yarışan ekipler senaryo gereği mahsur kalan vatandaşları bulundukları yerden kurtardı.

Bolu AFAD İl Müdürlüğü koordinesinde Akpınar Mahallesi’nde bulunan 2 katlı metruk binada deprem tatbikatı yapıldı. Senaryo gereği, Bolu’da 5.8 büyüklüğünde deprem oldu. Yıkılan binaların olduğu ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk olarak AFAD KBRN ekipleri tarafından binada kimyasal tarama yapıldı.

Yaralılar moloz yığınları arasından kurtarıldı

Ardından AFAD koordinesinde arama ve kurtarma ekipleri yıkılan duvarların altında mahsur kalan vatandaşları tespit etti. Uzun uğraşlar sonucunda yıkılan moloz yığını arasından yaralılar çıkarılarak, UMKE ve sağlık ekiplerine teslim edildi. Senaryonun devamında yaralı kurtulan vatandaşlar, yıkılan binanın içerisindeki aile yakınları için feryat etti. Deprem sonrasında bölgeye gelen Bolu Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü personeli ile Kızılay Bolu Şubesi ekipleri, vatandaşların yiyecek ve barınma ihtiyaçlarını karşıladı.

Tatbikata, Cezaevi Arama ve Kurtarma (CEKUT), Bolu Eğitim Arama Kurtarma Birimi Derneği, Bolu Acil Arama Kurtarma, Jandarma Arama ve Kurtarma, Köroğlu Arama-Kurtarma, Bolu Sağlık Afet Arama ve Kurtarma Derneği ve Bolu Belediyesi itfaiye ekipleri katıldı.