Muğla Büyükşehir Belediyesi, Menteşe Belediyesi ile koordineli olarak 5 kırsal mahallede 36 milyon 500 bin TL maliyetle başlattığı yol yapım çalışmalarında sona yaklaştı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahallelerde ulaşım konforunu artırmak amacıyla başlattığı yol yapım çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Menteşe ilçesindeki İkizce, Kozağaç, Çırpı, Yerkesik ve Çiftlik mahallelerini kapsayan projede, toplam 36 milyon 500 bin TL’lik yatırımla yürütülen çalışmaların büyük bir kısmı tamamlandı.

Büyükşehir Belediyesi, Menteşe ilçesinde İkizce ve Kozağaç Mahallelerini birbirine bağlayan 2 bin 700 metrelik yol ile Çırpı-Maden Ocağı arasındaki bin metrelik yolda zemin düzenleme, plentmiks temel serimi ve birinci kat sathi kaplama imalatlarını tamamladı.

Kozağaç-Baraj yolunda ise 16 bin metrelik zemin düzenleme ve plentmiks temel serimi çalışmaları tamamlanırken, ekipler sahada birinci kat sathi kaplama imalatına devam ediyor.

Çiftlik ve Yerkesik mahallelerini birbirine bağlayan 7 bin metrelik güzergâhta da plentmiks temel serimi çalışmaları sürüyor. Bu etapta temel çalışmalarının ardından sathi kaplama imalatına başlanacak.

Mahalle sakinleri çalışmalardan memnun

İkizce Mahallesi sakinlerinden Fahri Demirel, "Yolumuz yenilendiği ve genişletildiği için çok mutluyuz. Eskiden iki araç yan yana zor geçiyordu. Büyükşehir Belediyemiz ve Menteşe Belediyemiz sağ olsunlar güvenli bir yola kavuşmamızı sağladı."

Kozağaç Mahallesi sakinlerinden Çağdaş Bozkurt, "Orman yangınları döneminde kesim aşamasında yolumuz yıpranmıştı ve kullanılmaz haldeydi. Bu yıl yaptığımız talep doğrultunda Büyükşehir Belediyemiz ve Menteşe Belediyemiz yenileme çalışmalarına başladı. Çalışmaların çoğu tamamlandı. Kavaklıdere ile Merkez bağlantısı için kestirme bir yol oldu. Yeni yapılan yollar sayesinde hem güvenli seyahat edeceğiz hem de zaman kazanmış olacağız."

İkizce Muhtarı Çakı: "Büyükşehir belediyemiz üst yapı çalışmalarını tamamladı"

İkizce Mahalle Muhtarı Fatih Çakı, "Yolumuz önceden çok dar ve kışın kullanılamaz hale geliyordu. Menteşe Belediyemiz yolumuzun alt yapısını, Büyükşehir Belediyemizde üst yapı çalışmalarını tamamladı. Yolumuz çok güzel oldu ve rahatladık. Bu çalışmayla Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Aras’ın kırsala verdiği önemi bir kez daha görmüş olduk. Ahmet Başkanımıza ve Gonca Başkanımıza teşekkür ederiz." dedi.

Çırpı Muhtarı Şanlı: "Yolumuz yenilenince tozdan, çamurdan kurtulduk"

Çırpı Mahalle Muhtarı Mehmet Şanlı, "20 yıldan beri taş ocağına kadar olan yolumuz kötü durumdaydı. Köylülerimiz bu yoldan çok şikayetçiydi. Yol kenarındaki zeytin ağaçları ve evler tozdan çok etkileniyordu. Seçim sürecinde yol yenileme talebimizi Ahmet Başkanımız ve Gonca Başkanımıza ilettik. Başkanlarımızda yolun yapılmasını sağladılar. Yolumuz yenilenince tozdan, çamurdan kurtulduk. Ahmet Başkanımız ve Gonca Başkanımıza mahallemiz adına çok teşekkür ederim." diye konuştu.

Çiftlik Mahalle Muhtarı Recep Nuri Öztürk şu şekilde konuştu:

"Yolumuz taşlı ve araçların güvenli ilerlemesine engelleyecek şekildeydi. Yağmur yağdığı zaman özellikle kullanılmaz hale geliyordu. Ekipler yolumuzu bitirmek için çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Çalışmalar bitince güvenli bir yola kavuşacağız. Ahmet Başkanımız kırsala önem veriyor ve bizi yalnız bırakmıyor. Ahmet Başkanımız ve Gonca Başkanımıza bu çalışma için teşekkür ederiz."

İnşaat Mühendisi Aydın: "Yol Yapım Çalışmalarımızda Sona Yaklaşıyoruz"

Muğla Büyükşehir Belediyesi Fen İşler Dairesi Başkanlığında görevli İnşaat Mühendisi İpek Dela Aydın, "Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak Menteşe Belediyesi ile koordineli yürüttüğümüz kırsaldaki 5 mahallemizde toplam 36 milyon 500 bin liralık yatırım ile başlattığımız yol yapım çalışmalarımızda sona yaklaşıyoruz.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Aras’ın Muğla’mızın her noktasında vatandaşlarımıza güvenli ve konforlu bir ulaşım sunmak adına başlattığı çalışmalara hız kesmeden devam ediyoruz." dedi.

Başkan Aras: "Günlük yaşamını kolaylaştırıyor ve kırsalın kalkınmasına katkı sağlıyoruz"

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Muğla’mızın her köşesine eşit hizmet götürmek için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Kırsal mahallelerimizde vatandaşlarımızın güvenli, konforlu ve hızlı bir şekilde ulaşım sağlaması en büyük önceliklerimizden. Muğla’mızı mahalle mahalle, sokak sokak, insanımızla iç içe bir anlayışla yönetiyoruz.

Menteşe’de yürüttüğümüz bu çalışmalarla hem bölge halkımızın günlük yaşamını kolaylaştırıyor hem de kırsalın kalkınmasına katkı sağlıyoruz. Mahalle muhtarlarımızla, belediyelerimizle ve vatandaşlarımızla güçlü bir dayanışma içindeyiz. Muğla’mızın her köşesinde ilçe belediyelerimiz ile birlikte çalışmaya devam edeceğiz." dedi.