6 Şubat Depremi’nin ardından bölgedeki gençlerin eğitimine ve gelişimine destek olmak amacıyla başlatılan Güzel Yarınlar Hareketi, ikinci yılında üniversite kampüslerinde gençlerle buluşmaya devam ediyor.

Akbank, Toplum Gönüllüleri Vakfı iş birliğiyle deprem bölgesindeki gençlerin eğitim ve gelişim yolculuklarına destek vermeye devam ediyor. Yolculuğuna Kasım ayında Malatya İnönü Üniversitesi’nde başlayan Akbank Güzel Yarınlar Hareketi, ikinci durağı olan Adıyaman’da da üniversite öğrencilerinden büyük ilgi gördü. Gaziantep durağına ulaşan proje üniversite öğrencileriyle buluşarak gençlere sanat, teknoloji ve iletişim odaklı atölyeler sunmaya devam ediyor.

İki şehirde 275 atölye, 5 bin öğrenci

Yapılan açıklamaya göre, Adıyaman Üniversitesi Gençlik Meydanı’nda faaliyete geçen gençlik merkezi, kısa sürede öğrencilerin sıkça uğradığı bir buluşma noktası haline geldi. Sanat, teknoloji ve iletişim atölyelerine katılan gençler hem sosyal becerilerini geliştirdi hem de yeni hedefler belirleme fırsatı yakaladı. Gençler, ‘3D Yazıcı Atölyesi’nde 3D yazıcı programlarını öğrenerek günlük yaşamda kullanabilecekleri figürler ve aksesuarlar tasarlarken, ‘İletişim Atölyesi’ gençlerin kendilerini doğru ifade etmelerine ve akranlarıyla sağlıklı iletişim kurmalarına destek oldu. Akbank Sanat gönüllülerinin düzenlediği Kısa Film Atölyesi’nde ise öğrenciler, senaryodan çekim sürecine kadar tüm adımları üstlenerek toplumsal farkındalık oluşturan kısa filmler hazırladı. Güzel Yarınlar Hareketi, Malatya ve Adıyaman’da düzenlenen 275 atölyede 5 bine yakın öğrenciye ulaştı.

Akbank Marka ve İletişim Başkanı Beril Alakoç, projeye ilişkin şunları söyledi: "6 Şubat depremlerinin ardından başlattığımız Akbank Güzel Yarınlar Hareketi’ni depremden en çok etkilenen illerimizde gençlere umut, destek ve rehberlik sunmak amacıyla Toplum Gönüllüleri Vakfı ile birlikte tasarladık. Gençlerimizin eğitimine ve gelişimine verdiğimiz önemi, sürdürülebilir kalkınmanın temel taşı olarak görüyoruz. Güçlü bir toplum oluşturmanın, gençlerimizin potansiyelini açığa çıkarmaktan geçtiğine inanıyoruz. Programın ilk döneminde, konteyner kentlerde yaşayan gençlerin eğitimden sosyal yaşama entegrasyonuna kadar birçok alanda destek almalarını sağladık. Onlara güvenli ve ilham veren öğrenme alanları sunmaya çalıştık. İkinci dönemde Malatya’nın ardından Adıyaman Üniversitesi’ndeki gençlerle buluştuk ve şimdi de Gaziantep Üniversitesi’nde gençlerle bir araya geliyoruz. Şimdiye dek 5 bine yakın üniversiteli gence ulaştık ve bu sayı her gün artıyor. İnsan odaklı sürdürülebilirlik anlayışımızla, toplumun her kesiminde ve hayatın her alanında pozitif bir etki oluşturmak için çalışmaya devam edeceğiz."

Akbank Güzel Yarınlar Hareketi’nin bir sonraki durağı Hatay

Güzel Yarınlar Hareketi, 2025 yılı boyunca üniversite öğrencilerine odaklanarak toplamda 12 bin gence ulaşmayı hedefliyor. Bu süreçte gençlerin akademik ve mesleki beceriler kazanmalarının yanı sıra, zorlu yaşam koşullarıyla başa çıkabilmeleri için psikolojik dayanıklılık, akran zorbalığı ile mücadele ve kaygı yönetimi gibi konularda desteklenmeleri amaçlanıyor. Toplum Gönüllüleri Vakfı gönüllüleriyle yürütülen programlar, gençlerin psikolojik olarak daha güçlü hissetmelerine ve sosyal bağlarını güçlendirmelerine katkı sağlıyor.

Güzel Yarınlar Hareketi, Gaziantep Üniversitesi’nin ardından Hatay Antakya ve Hatay İskenderun’daki üniversite kampüslerinde öğrencilerle buluşmaya devam edecek.