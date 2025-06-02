Türkiye Çevre Haftası kapsamında Dede Korkut Parkı’nda AK Parti Eskişehir Çevre Şehir ve Kültür Başkanlığı tarafından farkındalık etkinliği gerçekleştirildi.

Çocuklar için atölyelerin kurulduğu, kuş yuvası boyama etkinliğinin yapıldığı ve fidan dağıtıldığı programda, doğanın önemi miniklere anlatıldı. AK Parti Eskişehir İl Çevre Şehir ve Kültür Başkanı Cevahir Manas, etkinlikte yaptığı konuşmada, "Şehirlerimizi ihya ve inşa ettik. Çevreye zarar vermeden şehirleri birbirine bağladık, yollar, köprüler, tüneller açtık. Yenilenebilir enerji yatırımları ile enerjide devasa ilerlemeler gerçekleştirdik. Doğa dostu, çevre dostu milli otomobilimiz TOGG’u yollarla buluşturduk. Kilometrelerce uzunluktaki bisiklet yolları açtık. Sanayide yeşil dönüşüm projesi ile çevre dostu kalkınmayı başlattık. Dirençli şehirler kurmak adına iklim değişikliğine karşı büyük bir mücadele başlattık. Emine Erdoğan hanımefendinin himaye ettiği sıfır atık projesiyle küresel bir marka olduk ve dünyaya açıldık. Sizlere çok önemli bir gerçeği, deprem gerçeğini bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Türkiye’miz deprem kuşağında yer alan bir ülke. Bugüne kadar binlerce kardeşimiz depremlerde ve diğer afetlerde hayatını kaybetti. En son 6 şubat Kahramanmaraş depremlerinde 50 binden fazla kardeşimiz vefat etti. 14 milyon vatandaşımız etkilendi, 11 ilimizde büyük bir yıkım oldu. Asrın felaketinde devlet/millet el ele diyerek asrın dayanışmasını hep birlikte gerçekleştirdik. Deprem bölgesinde bu yıl sonunda 453 bin bağımsız birim inşallah depremzede kardeşlerimize teslim edilmiş olacak. Ancak bir daha böyle büyük bir yıkım yaşamamak için, bir daha tek bir canımızı kaybetmemek için başta İstanbul olmak üzere hükümetimiz tarafından başlatılan kentsel dönüşüm seferberliği için gerekli desteği sağlamak durumundayız. Bugüne kadar 1 milyon 500 binden fazla sosyal konut yaparak depreme karşı almış olduğumuz önlemleri artırmak için bütün vatandaşlarımızı daha da duyarlı olmaya davet ediyoruz. Birleşmiş milletler kürsüsünden dünya beşten büyüktür ve daha adil bir dünya mümkündür diyerek mazlum milletlerin sesi olan sayın cumhurbaşkanımızın yol arkadaşları, ak parti’nin neferleri olarak sayın cumhurbaşkanımızın ilan ettiği 2053 net sıfır emisyon hedefi ve yeşil kalkınma vizyonunu gerçekleştirmek üzere yola çıktık. Türkiye yüzyılında bu hedefimize ulaşmak için canla, başla ve samimiyetle çalışmaya devam edeceğiz." dedi.