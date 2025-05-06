Bitlis’in Ahlat ilçesinde "Her Çocuk Bir Fidandır" projesi kapsamında öğrencilere meyve fidanı dağıtıldı.

Ahlat Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından hayata geçirilen proje ile öğrencilere doğa ve ağaç sevgisi kazandırılması, ailelerine de alternatif meyve türlerinin tanıtılması hedefleniyor. Proje kapsamında 4 farklı türden toplam 2 bin adet meyve fidanı dağıtılacak. Alparslan Ortaokulu’nda düzenlenen fidan dağıtım programı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Programda Ahlat Müftüsü İlyas Oğraş, fidan dikmenin dini ve toplumsal önemine dair öğrencilere kısa bir bilgilendirme yaptı.

Ahlat Kaymakamı Batuhan Bingöl ise "Bugün, geleceğimizin teminatı olan gençlerimizle hem doğaya hem de kültürel mirasımıza katkı sunacak bir etkinlik gerçekleştiriyoruz. İnşallah fidanlar da sizlerle birlikte büyüyecek ve gelişecek" dedi.

Programın devamında Kaymakam Bingöl ve Ahlat Belediye Başkanı Yavuz Gülmez, öğrencilerle birlikte fidan dikti. Etkinlik, toplu hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

Fidan dağıtım etkinliğine SYDV Müdürü Zafer Düğün, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri Murat Gökhan ve Muammer Akyol, Ahlat Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mesut Şeker ve öğretmenler de katıldı.