Samsun’da ebelere yönelik "Normal Doğum Eğitimi" başladı.

Sağlık Bakanlığı’nın "Normal Doğum Eylem Planı" kapsamında, Samsun İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda "Ebelere Yönelik Normal Doğum Bilgi Güncelleme Eğitimi" düzenlendi. Eğitim programı, İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Mustafa Uras’ın açılış konuşmasıyla başladı. Açılış programına Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Bekir Şahin, Başkan Yardımcısı Uzm. Dr. Sedat Gürler, hastane yöneticileri ve müdürlük birim sorumluları da katıldı. Eğitimin ilk grubunda, kamu ve özel sağlık kuruluşlarında görev yapan 34 ebe yer aldı.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi(OMÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü akademisyenleri ve İl Sağlık Müdürlüğü eğitimcilerinin katkılarıyla yürütülen eğitim; 3 gün teorik, 2 gün pratik olmak üzere toplam 5 gün sürecek.

Programın amacı, ebelerin bilgi ve becerilerini güncelleyerek, normal doğum sürecinde daha güvenli ve kaliteli bakım sunmalarını sağlamak. Eğitim sonunda, normal doğumu teşvik eden uygulamaların güçlendirilmesi hedefleniyor.