Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci; Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat’ın açıkladığı 2024 yılı E-Ticaret Uyum Endeksi’ne göre Kayseri’nin, 11 bin 383 işletmeyle İstanbul’un ardından Türkiye genelinde ikinci sırada yer alarak önemli bir başarıya imza attığını söyledi.

Bu başarının tesadüf olmadığını belirten Başkan Büyüksimitci; "E-ticaretin her geçen gün büyüdüğü bir dönemde, Kayseri iş dünyasının dijitalleşmeye gösterdiği ilgi ve uyum yeteneğiyle Türkiye ikincisi olması bizler için büyük bir gurur kaynağıdır. Bu başarıda katkısı olan tüm girişimcilerimizi ve sanayicilerimizi yürekten kutluyorum" dedi. Başkan Büyüksimitci, Kayseri Sanayi Odası olarak üyelerinin dijital dönüşüm süreçlerine katkı sunmak amacıyla bugüne kadar birçok eğitim, seminer ve proje gerçekleştirdiklerini belirtti. Büyüksimitci, "E-ticaret, dijital pazarlama, dijital dönüşüm, siber güvenlik ve e-ihracat konularında düzenlediğimiz bilgilendirme seminerleri, uygulamalı eğitim programları ve iş birlikçi projelerimizle üyelerimize rehberlik etmeye devam ediyoruz. Ayrıca Model Fabrika, Dijital Dönüşüm Merkezi ve KAYSO Akademi gibi birimlerimizle dijital yetkinliklerin artırılması için yoğun bir çalışma içerisindeyiz" diye konuştu. Kayseri’nin bu alandaki başarısının yalnızca bugünün değil, geleceğin de habercisi olduğunu belirten Büyüksimitci şöyle devam etti;

"Emeğiyle, vizyonuyla e-ticareti büyüten ve markasını dünyaya taşıyan tüm girişimcilerimizi can-ı gönülden tebrik ediyorum. Dijitalleşme artık bir tercih değil, zorunluluk. Bu süreci en doğru şekilde yöneten şehirlerden bir tanesi de Kayseri. Biz de Kayseri Sanayi Odası olarak bu dönüşümde üyelerimizin yanında olmaya, yol göstermeye devam edeceğiz."

Dijitalleşmenin yalnızca büyük ölçekli firmalar için değil, KOBİ’ler ve mikro işletmeler için de hayati önem taşıdığını, bu nedenle desteklerini çeşitlendirerek sürdürdüklerini ifade eden Büyüksimitci, "Dijitalde güçlenen, e-ticaretle büyüyen ve küresel pazarlarda yer bulan bir Kayseri hedefiyle, iş dünyamızla birlikte omuz omuza çalışmayı sürdüreceğiz" şeklinde sözlerini tamamladı.