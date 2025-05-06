Aydın’ın Yenipazar ilçesinde bulunan Çamlık Mesire Alanı, havaların ısınmasıyla ziyaretçileri ağırlamayı beklerken, Yenipazar Belediye Başkanı Malik Ercan, tüm vatandaşları bölgeye piknik yapmaya davet etti.

Sakin Şehir unvanına sahip Aydın’ın Yenipazar ilçesi, tarihi ve doğal güzellikleri ile dikkat çekmeye devam ederken, ilçenin en çok tercih edilen Çamlık Mesire Alanı ise baharın gelişiyle ziyaretçilerini beklemeye başladı. Saha çalışmalarını sürdüren Yenipazar Belediyesi ekipleri de havaların ısınmasıyla birlikte yoğunluğun oluştuğu mesire alanı ve güzergahında bakım, onarım ve temizlik çalışması gerçekleştirdi. Yaza hazırlanan mesire alanının ’Baharın müjdecisi’ Hıdırellez’e hazır olduğunu ifade eden Yenipazar Belediye Başkanı Malik Ercan ise herkesi Çamlık Mesire Alanı’na piknik yapmaya davet etti. Başkan Ercan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Çamlık Mesire Alanımız Hıdırellez’e hazır. Tüm Yenipazarlı vatandaşlarımızı piknik yapmaya davet ediyorum. Baharın müjdecisi, bolluk ve bereketin simgesi Hıdırellezin sağlık, huzur ve mutluluk getirmesi dileğiyle" ifadelerine yer verdi.