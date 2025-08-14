Afyonkarahisar’ın Ağzıkara köyünde sıcak asfalt yapım çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Şuhut ilçesine bağlı Ağzıkara köyünde toplam 2,5 kilometrelik yolun asfaltlanacağı proje çerçevesinde ekipler hummalı bir şekilde çalışıyor. Şuhut Kaymakamı İzzet Cem Eser, İl Genel Meclisi Üyeleri Ali Diren, Mehmet Avcı ve Mahmut Akkaya ile birlikte çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. Çalışmaların yarın tamamlanacağı öğrenilirken, proje sayesinde köy içi ulaşımın daha konforlu ve güvenli hale gelmesi beklendiği belirtildi.