Van Büyükşehir Belediyesi, yenileme çalışmaları kapsamında Suvaroğlu Caddesi’nin tamamı ile Akköprü Mahallesi’ne inen Polatoğlu Sokağı 40 gün boyunca trafiğe kapatacak.

Van Büyükşehir Belediyesi, kentte yoğun olarak kullanılan Suvaroğlu Caddesi’nin tamamı ile Polatoğlu Sokakta kapsamlı yenileme çalışmasına imza atıyor. Baştan aşağı yenilenecek cadde, yeni altyapı ve yol düzenlemeleriyle daha kullanışlı bir yol haline gelecek.

Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı, kent trafiğini rahatlatmak ve alternatif güzergahları güçlendirmek amacıyla çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Semaver Kavşağı’ndan Suvaroğlu Caddesi’ne, buradan da Akköprü Mahallesi’ne inen Polatoğlu Sokağı kapsayan toplam 1100 metrelik yol güzergâhını yenileyecek.

Mevcut durumda büyük bir bölümünde kaldırım bulunmayan ve altyapısı yetersiz olan cadde; drenaj hattı, yeni kaldırım ve sıcak asfalt kaplaması ile modernize edilecek. Bu çalışmalar sayesinde cadde daha konforlu ve güvenli bir hale getirilecek.

Yenileme çalışmaları 15 Ağustos Cuma günü başlayacak ve yaklaşık 40 gün sürecek. Bu süre zarfında Suvaroğlu Caddesi ile Polatoğlu Sokak trafiğe kapatılacak.