Afyonkarahisar’da dağda mahsur kalan yaralı vatandaş, AFAD ve UMKE ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre, yaralı bir vatandaşın dağda mahsur kaldığı ihbarı üzerine ekipler harekete geçti. Yaralının kurtarılması için ekiplerce engebeli arazi şartlarında çalışma başlatıldı. AFAD ekiplerinin başarıyla ulaşım sağladığı yaralı, ilk müdahalenin yapılmasının ardından titizlikle aşağıya indirildi.

Yaralı su üzerinden taşınarak karayoluna ulaştırıldı

Dağ yollarının kapalı olması nedeniyle UMKE ekipleri devreye girdi. Normal bir ambulansın ulaşamayacağı bu noktaya ’Argo’ adı verilen bir amfibik araç ile gidildi. Argo’nun üstün arazi özellikleri sayesinde yaralı, güvenli ve sarsıntısız bir şekilde baraj kenarına taşındı. AFAD’ın özel kurtarma botuna alınan yaralı, su üzerinden hızla taşınarak karayoluna ulaştırıldı. Botla kıyıya yanaşan UMKE timi, yaralıyı ambulansla bekleyen sağlık ekiplerine teslim etti.