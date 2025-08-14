Konya’da düzenlenen U14 Küçükler Takım Şampiyonası’nda, Darıca Belediyesi Eğitim Spor Kulübü adına yarışan Gölcüklü atletler, büyük başarıya imza atarak Türkiye 3’üncüsü oldu.

Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından - Konya’da düzenlenen U14 Küçükler Takım Şampiyonası düzenlendi. Darıca Belediyesi Eğitim Spor Kulübü de yarışmaya katıldı. Kıyasıya geçen şampiyonada Darıca Belediyesi Eğitim Spor Kulübü sporcuları büyük başarı elde ederek Türkiye üçüncüsü oldu. Başarılı sporcular, Darıca Belediyesi tarafından ödüllendirildi. Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, "Sporcularımız Kocaeli adına bir tarih yazmıştır. Hepsini yürekten kutluyorum" dedi.

"İlerleyen dönemde daha büyük başarılar bekliyoruz"

Antrenör Ömer Kaya ise yaptığı açıklamada, "Spor müdürlüğümüzün imkanlarıyla sporcularımı açık alanda çalıştırdım. Yarışma sürecinde bize destek olan başta Darıca Belediye Spor’a, Belediye Başkanımız Muzaffer Bıyık’a ve atletizm il temsilcisi İlker Topal teşekkür ediyorum. Sporcularımı tebrik ediyorum, ilerleyen dönemde daha büyük başarılar bekliyoruz" ifadelerini kullandı.