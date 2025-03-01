Ağrı’da bir süredir etkisini sürdüren yoğun kar yağışının ardından güneşin kendini göstermesiyle şehir ve çevresinde kartpostallık manzaralar oluştu. Özellikle yüksek rakımlı bölgelerde kar yağışının etkili olması, doğayı beyaz bir örtüyle kaplayarak görsel bir şölen sundu.

Kent merkezi ile birlikte Başkent, Ortakent ve Aşağıkent köylerinde kar yağışının ardından ortaya çıkan manzaralar, doğa tutkunlarını ve fotoğrafçıları bölgeye çekti. Şehri tamamen saran kar örtüsü, köy ve mezraları çevreleyen dağlarda etkileyici görüntüler oluştururken, dondurucu soğuklara rağmen doğanın sunduğu bu eşsiz manzara izleyenleri kendine hayran bıraktı.

Vatandaşlar, kar yağışının ardından güneşin yüzünü göstermesiyle birlikte doğada yürüyüş yaparak ve karın tadını çıkararak bu eşsiz manzaraların keyfini sürdü. Çocuklar ise kar topu oynayarak eğlenceli anlar yaşadı.

Doğa fotoğrafçısı Sibel Yıldız, kar yağışının ardından oluşan büyüleyici görüntüleri kaydetmek için bölgeye geldiğini belirterek, "Ağrı’nın yüksek kesimlerinde, özellikle dağlık alanlarda kar manzarası adeta bir tablo gibi. Beyaz örtü, güneşin ışıklarıyla birleşince ortaya muazzam bir atmosfer çıkıyor" dedi.