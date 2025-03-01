Muğla’nın Dalaman ilçesinde yaşayan Merç ve Nazlı aileleriyle bir araya gelen Dalaman Kaymakamı Mesut Yakuta, ailelerin sağlık ve taleplerini dinledi.

Dalaman Kaymakamı Mesut Yakuta, Atakent Mahallesi’nde ikamet eden Merç ve Nazlı ailelerini evlerinde ziyaret etti. Ziyaret sırasında ailelerle yakından ilgilenen Kaymakam Yakuta, sağlık durumlarını sordu ve taleplerini dinleyerek vatandaşların ihtiyaçlarına yönelik destek sağlamak için bilgi aldı. Aileler, kaymakamın yaptığı bu ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Ziyarete, Kaymakam Mesut Yakuta’nın yanı sıra İlçe Emniyet Müdürü, İlçe Jandarma Komutanı, SYDV Müdürü ve mahalle muhtarı da eşlik etti.